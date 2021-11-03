騰訊首次正式披露三款自研晶片研發進展

騰訊首次正式披露晶片研發進展。 據《澎湃新聞》報道，位於武漢的騰訊數字生態大會上，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生宣佈，公司已在三款自研晶片上取得進展，分別是AI推理晶片「紫霄」、視頻轉碼晶片「滄海」和智能網卡晶片「玄靈」。此外，騰訊還正式宣佈雲原生操作系統「遨馳」。

據介紹，紫霄AI推理晶片最顯著的特點是結合圖片和視頻處理、自然語言處理、搜索推薦等場景，通過採用2.5D封裝技術合封HBM2e內存與AI核心，以及在晶片內部增加計算機視覺CV加速器和視頻編解碼加速器等創新措施，對晶片架構進行了優化，打破了制約晶片算力發揮的瓶頸點。

滄海轉碼晶片在算法上完整實現了高精度運動搜索、全率失真優化、高效自適應量化等所有主流編碼工具，並融合了騰訊雲軟件編碼器碼率控制等方面的領先技術；同時，滄海通過靈活的多核擴展架構、高性能編碼流水線、層級化Memory佈局等技術，也能夠有效滿足業務高吞吐、低時延和實時的要求。

玄靈智能網卡晶片則定位於雲主機的性能加速，結合CVM/BM/容器等場景優化晶片架構，將原來運行在主CPU上的虛擬化、網絡/存儲IO等功能下移到晶片，實現了主CPU的0佔用。

騰訊公司副總裁、雲與智慧產業事業群COO邱躍鵬介紹稱，騰訊AI推理晶片紫霄，打破了制約晶片算力發揮的瓶頸點，性能相比業界提升100%，目前已經流片成功並順利點亮；支持硬件編碼器在世界編碼大賽中獲獎的滄海視頻轉碼晶片，壓縮率相比業界提升30%以上；同時，騰訊研發的智能網卡晶片玄靈相比起業界產品性能提升了4倍。