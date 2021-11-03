調查：逾四成受訪者計劃移民　預算金額至少250萬元

網上人壽保險Blue委託生活易於今年10月進行一項「港人儲蓄習慣調查」，透過網上問卷訪問598名年齡介乎20歲至49歲的香港人。調查發現，超過4成受訪者有計劃移民，當中近6成表示將於5年內離開，有超過7成受訪者認為需要至少250萬元或以上預算才適合移民。

調查顯示，港人每月平均儲蓄約5,000元，佔每月薪金約25%；男士比女士在儲蓄計劃上較為進取，平均每月儲蓄多1,000元，即6,000元。但以港人每月平均儲蓄5,000元計算，5年後的總儲蓄只有30萬元，與移民預算目標相距甚遠。若要在5年內移民，除非港人每月平均儲蓄逾41,000元，否則恐要逾41年才能夠將儲蓄達致250萬元的移民預算目標。

根據調查，供樓或租樓是導致難以儲蓄的主要原因（37%） ，其次為喜愛花費在吃喝玩樂（30%）和購物（29%）。單身一族均認為喜愛吃喝玩樂、購物及旅行是阻礙儲蓄的三大因素。然而，近6成已婚及有子女的受訪者（57%）則認為子女教育才是影響儲蓄目標的最大原因。

超過7成港人曾因投資而虧損10萬元以下。即使在低息環境下，依然有5成受訪者會選擇銀行存款為儲蓄工具，其次為投資股票、基金及債券（17%）、儲蓄保險（11%），僅得9%選擇銀行定期存款，而且有6%的受訪者會將儲蓄資金存放於家裡。