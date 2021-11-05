沙特主權財富基金提交QFII申請　有望直接投資中國股票

近日，公共投資基金向證監會提交了合格境外投資者申請，目前的審批狀態是「受理通知」。

綜合媒體報道，公共投資基金是沙特阿拉伯的主權財富基金（PIF）。根據全球主權財富基金（Global SWF）訊息，公共投資基金目前管理規模約4,300億美元，在全球主權財富基金中能排進前10(不含公共養老金)。

公共投資基金在去年疫情期間，成功抄底，大賺特賺。2020年一季度，市場觸底時，公共投資基金在別人恐懼時貪婪，掃貨美股。大舉買入波音、臉書、迪士尼、萬豪國際等美股。在股價反彈之後獲利了結，收穫頗豐。以Facebook（已改名為Meta Platforms）為例。它的股價在2020年3月末觸底。如果從3月底抄底拿到現在，股價近乎翻倍。

2020年9月，公共投資基金的CEO亞西爾魯梅揚在接受「巴倫」採訪時，被問到為什麼一季度，該基金在一些當時不受歡迎的美國股票上投入了重金，比如萬豪國際和迪士尼，亞西爾魯梅揚答到。「重」是一個相對的詞。對於一些基金來說看起來很大的資產，對於PIF來說可能就沒那麼大了，因為PIF目前管理的資產超過3,600億美元。2015年時只有1,500億美元。所以短短几年，PIF管理的資產翻了一倍多。

「我們認為現在在一個巨大的危機當中，你會迎來巨大的機會。2020年是所有人都認為與過去十年有所不同的一年。自2009年以來，我們一直處於股票市場歷史上最長的牛市之一，人們預計市場將不得不進行調整。

隨着疫情的蔓延，隨着不確定性的增加，你會看到許多不同的行業都在大幅下跌。新冠疫情不會永遠持續下去。它最終會結束，就像人類歷史上的其他流行病一樣。這就是為什麼我們開始不僅將資金投向美國市場，還投向全球市場。在意大利，在中國，在法國，在美國，到處都有我們的投資。

這些市場真的跌到了很長時間以來從未見到過的水平。然後我們開始買進。我們以三種不同的方式進入這些投資機會：機會主義式的，戰略式的，或者救援性融資。」

沙特王儲（美聯社）

近年，公共投資基金在中國的動作包括投資眾安在線。由於公共投資基金的組合中公司-軟銀也投資了眾安在線。所以目前暫不能明確這裏的眾安在線是公共投資基金直接投資的還是通過軟銀投資的。但近期，公共投資基金一直在減持眾安在線。

證監會近日公布公告稱，合格境外投資者（QFII）可參與金融衍生品交易品種，新增開放商品期貨、商品期權、股指期權三類品種，參與股指期權的交易目的限於套期保值交易，自2021年11月1日施行。

投資範圍進一步放寬後，QFII的受歡迎程度大幅上升，數量也隨之井噴。

知名外資機構紛紛申請QFII。除了公共投資基金，近期申請QFII的知名機構還包括黑石、德劭、法拉龍資本、路博邁。其中，黑石是大名鼎鼎的另類投資巨頭，德劭是全球最成功的量化對沖基金之一、法拉龍資本全球管理規模排名靠前的對沖基金、路博邁是知名美國共同基金巨頭。