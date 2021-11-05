巴西股市五個月暴瀉逾20%　表現全球最差　國際投資者卻伺機低撈

據《新浪財經》報道，巴西股市暴跌，成為全球擬低撈投資者目的地。巴西央行大幅加息之際，當地居民對該國財政政策的擔憂加劇，一直拋售股票，導致Ibovespa指數從6月初至10月底下跌了逾20%。

這使巴西股市成為今年全球表現最差的股市。但這輪暴跌將巴西股市的估值推至近10年來的最低水平，已開始吸引外國買家。

10月份，海外投資者向巴西股市注入了124億雷亞爾（約合22億美元）資金，是自6月份以來最多的一次，不包括任何來自股票發行所帶來的潛在資金流入。這一勢頭延續到11月，隨着市場從低點反彈，外國買家11月1日向巴西股市注入了17億雷亞爾。

摩通巴西股市將見底

摩根大通認為，巴西股市已接近底部，這可能是「我們將在一段時間內遇到」的最佳切入點。巴西股市的下跌與其他股市形成了鮮明對比。儘管面臨通脹加劇、供應鏈瓶頸和經濟增長放緩的預期，其他股市今年仍大幅飆升。

這使巴西股市看起來像是遠離高估值的避風港。數據顯示，Ibovespa指數目前的市盈率倍數約為8倍。這大約是Sroxx 50指數估值的一半，大約是標準普爾500指數估值的三分之一。

不過，以Guilherme Paiva為首的摩根士丹利策略師認為，巴西股市還不夠便宜。他們表示，在主要市場基準中權重較高的大宗商品生產商創紀錄的利潤，扭曲了市盈率。

但巴西企業最近的盈利消息基本上是正面的。在已公布季度業績的24家Ibovespa成分股公司中，82%的公司達到或超過了盈利預期。市場至少暫時停止了下滑，Ibovespa指數已較10月29日度低位升逾2%。