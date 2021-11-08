美鋁計劃重啟澳洲鋁廠閒置生產線　項目年產能近36萬噸

據《財聯社》11月8日報道，鋁價飆至13年高位之際，全球大量閒置鋁產能正被重啟。美國最大鋁生產商美鋁（Alcoa）最新表示，將重啟其澳洲波特蘭鋁廠的閒置生產線。該公司此前曾宣佈，已着手重啟巴西一家閒置鋁廠Alumar。

在過去的一年半里，隨着經濟重啟帶來的需求增長，鋁價幾乎翻了一番，達到13年高位，美鋁公司股價也因此大漲。美鋁位於澳洲維多利亞州南部的波特蘭鋁廠每年將增加3.5萬噸的產能（該部分產能自2009年以來被閒置），從而將使該廠運營能力將達到總產能的95%左右，預計該生產線將在2022年第三季度首次投產。

美鋁澳洲總裁Michael Gollschewski在一份聲明中稱，「重新啟動閒置產能將改善冶煉廠的成本結構、競爭力和長期可持續性。」

據報道，重啟波特蘭鋁廠閒置產能預計將花費約2,800萬美元，由該廠共同所有者美鋁、澳洲Alumina Ltd．、中信資源子公司，以及日本丸紅株式會社來共同分攤，其中美鋁公司分攤的份額大約為900萬美元。波特蘭冶煉鋁廠每年的總產能為35.8萬噸。今年早些時候，美鋁威脅要關閉這家冶煉廠，以削減成本和碳排放，但之後該冶煉廠獲得了澳洲政府援助，得以繼續運營。

雖然當前鋁價暴漲，鋁生產商可以利用閒置產能獲取暴利，但其生產過程也需要消耗巨大能源。一個鋁工廠所消耗的電量相當於一個大城市所需的電量。 澳洲波特蘭鋁廠是維多利亞州最大的單一電力用户，今年3月該鋁廠與AGL Energy、Origin Energy和Alinta Energy等公司達成了廉價電力供應協議。

AGL Ltd曾是該鋁廠的獨家電力供應商，該公司最新表示，為了幫助該鋁廠重啟閒置產能，它同意從2022年7月開始，在四年時間內提供72兆瓦的額外電力。就在9月，美鋁和澳洲第三大礦業公司South32 Ltd．宣佈，着手重啟巴西一家閒置鋁廠Alumar。目前美鋁的原鋁產能共計318萬噸/年，分佈在澳洲、巴西、加拿大等國。