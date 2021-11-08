信和置業舉辦房地產科技業交流會　旗下項目引入技術提升效率

信和置業（0083）與平安智慧城市攜手推出企業創新計劃「城慧」，旨在培育具潛力的科技企業提供房地產行業創新技術解決方案。10間本地及海外企業入選初創企業從300個來自42個國家及城市的申請者中脱穎而出，並展示其概念驗證測試案例及業務發展計劃，技術範疇包括智能家居、可持續發展、大數據應用、人工智能及機器人技術等。部分入選企業的技術方案已通過概念驗證及測試階段，並率先於信和集團旗下項目應用。

集團引入技術 提升營運及管理效率

繼早前於元朗東頭的商業項目驗證美國初創OpenSpace研發的方案後，信和集團落實未來於兩個新發展項目的地盤引入此項嶄新技術，以人工智能和雲端技術360° 實時監察施工進度和管理現場，為建築工場分析和建立實時數據檔案，提升營運效率及成本效益。

集團旗下Sino Suites早前亦已應用專注於房地產領域的人工智能聊天機器人Handle，透過簡易的配置設計，融入現有的客戶關係管理系統，以數據科技回應使用者需求，提升客戶服務體驗。

信和集團創新聯席董事兼「城慧」計劃負責人楊孟璋表示，很高興能與平安攜手推出「城慧」創新計劃，匯聚來自世界各地的創科企業，亦衷心感謝置地公司的支持，合作舉辦是次交流會予香港房地產科技聯盟的會員參與，並讓初創企業分享其房地產科技解決方案。期待未來與更多業界同儕和創科企業合作，同時透過信和創意研發室及香港房地產科技聯盟促進房地產技術方案、應用經驗及知識的相互交流，以推動房地產行業的科技創新，支持香港成為國際創科樞紐。