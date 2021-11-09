奧園健康股東無極資本﹕公司市值反映基礎業務大幅被低估

無極資本向奧園健康（3662）向公司董事會成員及股東發公開信，先指出已持有該物管股逾6%股權，繼而指出業務蘊含巨大價值，可是其目前市值反映其基礎業務被大幅度低估。

於公開信內無極資本指出，留意到奧園健康於上周四（4日）的公告，提及該公司正與數名獨立第三方進行初步討論，商討出售某些提供物業管理及其他相關服務的子公司權益可能性。無極資本指出支持董事會為恢復業務價值，而採取的行動，相關展開透明競爭招標是公司發展的最佳方向，充分展現業務內在價值。

無極資本指出鑑於此事攸關重要，開乎無極資本與其他奧園健康股東實現該物管公司價值的目標，公開分享相關信函，以便其他股東及對該公司未來發展感興趣，或潛在興趣的各方參與對話，充分發揮其潛在價值。

無極資本指出在過去12個月奧園健康股價累跌42.3%，遠遜於同業錄得的3.9%平均正回報；又指出在可比交易倍數上，奧園健康亦與同業存在巨大差距。截至上周五（5日），奧園健康於20至21財政年度市盈率為5.2倍，同業於同期平均市盈率為27.3倍。無極資本認為，奧園健康的業務規模﹑廣度及深度皆不足。

無極資本指出為真正展現奧園健康總樓面面積及租戶價值，建議董事會為公司展開透明競爭招標，目的是將公司售予願意支付較目前公司價值有適當溢價的潛在收購者，從而恰當地反映業務的真實價值。