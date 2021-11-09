傳深圳召開房企、金融機構座談會　萬科、佳兆業、平安銀行等參加

一位直接了解會議情況的人士稱，中國國務院智庫國務院發展研究中心與多家房企和銀行，於周一（8日）在深圳舉行了會議。



《路透》今日（9日）報道，據該消息人士稱，參會企業包括萬科（2202）、佳兆業（1638）、平安銀行（深圳﹕000001）、中信銀行（0998）、建設銀行（0939）以及中鐵信託等。

投資者對中國房地產行業不斷擴大的流動性危機感到擔憂，最近幾周出現了一連串的境外債務違約、信用評級下調以及一些開發商的股票和債券遭到拋售。

消息人士稱，佳兆業在會中呼籲國有企業收購項目或引入作為戰略投資者，幫助民營企業補充現金流。

萬科不予置評。佳兆業及出席會議的銀行未回覆置評要求。

佳兆業於周一稱，正採取多項措施，全力以赴解決問題。該公司官方微信聲明顯示，具體措施包括：廣泛徵求投資人意見，拿出更為可行的兑付方案。

11月5日開市前佳兆業同系其他三間香港上市公司均暫停股份買賣停牌；此前該公司擔保的理財產品發生延期兑付事件，公司稱受嚴峻的房地產市場環境和評級被下調影響，其流動性遇到「前所未有」的壓力。

內房股走勢個別，恒大（3333）最新報2.33元，升2.2%，奧園（3883）升4.9%，報2.16元，碧桂園（2007）跌3.8%，報6.79元，富力（2777）跌5.3%，報4.15元，萬科跌1.3%，報17.98元。