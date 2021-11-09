Bitcoin又破頂　調查﹕收入低於5萬美元者64%會辭職炒幣

虛擬貨幣Bitcoin（比特幣）及以太幣，價格又再創新高，中間又創造了多少名新富。不過有調查發現，美國投資者情傾炒賣虛擬貨幣，或加劇當地勞工出現短缺情況，其中年收入介乎2.5萬至5萬美元的受訪者中，表示會辭職炒幣比例高達75%！

據《新浪財經》11月9日報道，一項最新研究顯示，加密貨幣投機活動帶來的收益可能加劇了美國持續的勞動力短缺，因為各個收入階層都有很多人放棄了全職工作，轉而嘗試高風險的「炒幣」。這項研究是由CivicScience研究公司進行的，該公司在10月份對美國數千名受訪者進行了調查。

調查顯示，約11%的受訪者表示，由於數字資產交易帶來的財務自由，他們或他們認識的人辭去了工作。該調查出爐之際，全球加密貨幣資產的總市值剛剛達到3萬億美元，是有記錄以來的首次，大致相當於整個英國經濟的規模。

如果按收入來分析，這些數字就更引人注目了。調查向受訪者問及，若投資虛擬貨幣已賺取了收益，會否離職。在回答會離職的受訪者中，27%年收入低於2.5萬美元，37%受訪者年薪介乎25,000至5萬美元，15%受訪者年薪為50,001至75,000美元人士。另13%年薪為75,001至15萬美元人士，年薪逾15萬美元的受訪者僅佔8%。反映出當薪金較高的一群，更不傾向因為投資虛擬貨幣獲利而離職。

28%受訪者視虛幣作長期投資

該研究稱，「這一數據表明，加密貨幣投資可能改變了一些人的生活水平，而更富有的加密貨幣所有者更多地將其作為另一種形式的資產分散，而不是收入來源。」

此外，數據還顯示，在投資加密貨幣的人中，23%的人表示他們這樣做是為了短期投資，28%的人是為了長期投資，16%的人這樣做是因為它簡單容易，而12%的人表示這是他們對任何經濟低迷的對沖。