深圳10月二手售房源突破3萬套　惟過戶套數創9年新低

內地房地產面對調控下，傳統旺季「金九銀十」盛況不再，深圳全市一手住宅於9月成交急降逾4成，但受國慶黃金周大量開發商加大推盤力度，給予眾多優惠吸引。10月深圳新房住宅成交佔比超過八成，出現大幅回升，住宅佔比創今年新高；惟二手住宅市場持續受壓。

新房住宅成交創今年新高

中原研究中心數據統計，10月深圳新房住宅成交4,712套，創今年新高，按月增加41%；成交面積48.6萬平方米，按月上升48.1%。

從各區新房住宅成交面積來看，10月光明區以14.87萬平方米的成交量位居各區第一，佔全市成交的30.6%；寶安區成交面積為12.97萬平方米，佔全市成交的26.7%，位居第二；龍崗區成交8.93萬平方米，佔比18.4%，位居第三。福田區連續4個月無成交。

二手房源量突破三萬 惟過戶套數創9年新低

10月深圳二手房在售房源數量突破三萬套，上升至30,168套，不過過戶套數僅為1,605套，按月下滑9.1%，為2012年3月以來的最低值。二手住宅成交15.0萬平方米，按月下降11.2%。

根據內媒引述業內專家認為，政策不斷向剛需傾斜，樓市調控空間明顯收窄。中長期看，深圳發展前景好，需求充足，房產價值凸顯，但房價上漲速度將放慢，長期投資收益下降，市場將回歸到以剛需自住為主導的理性市場。