滙豐與HKTVmall攜手推數碼商戶融資計劃　最快20分鐘完成批核

滙豐與HKTVmall昨日（9日）攜手推出一項數碼商戶融資計劃，利用商業數據作信貸評估，讓商戶更容易取得貸款。

該項合作參與金管局「商業數據通」計劃，結合滙豐與HKTVmall的數碼創新能力，協助香港金融科技發展。

滙豐將利用HKTVmall一系列的商業數據評估客戶的貸款申請，包括營業額、貨品種類，及退貨和退款紀錄等。該計劃將分階段與HKTVmall商戶參與，提供為期90日、達50萬美元的貿易貸款額，毋須額外提交財務報告或抵押品。滙豐亦會為有額外資金需要的商戶，提供度身訂造的方案。

滙豐與HKTVmall自今年2月宣布展開合作，旨在利用商業數據簡化商戶融資。雙方其後共同建立一套數據導向的信貸決策程序，並為商戶提供一站式的貿易貸款申請體驗。

滙豐與HKTVmall自今年2月宣布展開合作，旨在利用商業數據簡化商戶融資。圖右為滙豐香港環球貿易及融資業務部銷售主管鄺曉文，圖左為香港科技探索有限公司集團財務總裁黃雅麗。（黃寶瑩攝）

滙豐香港環球貿易及融資業務部銷售主管鄺曉文表示，該項計劃可以更全面照顧電商所需，同時亦支持香港普及金融的發展。滙豐與HKTVmall的平台以API技術對接，當滙豐獲得HKTV的授權，由取得數據、至批核申請，過程可以快至20分鐘完成，。

香港科技探索有限公司集團財務總裁黃雅麗表示，HKTVmall商戶Centralfied Computer Limited於上星期已獲批計劃下首筆數碼貿易貸款，並且將會有超過200間HKTVmall商戶獲邀參加首階段計劃，未來或有更多商戶參與，HKTVmall會視乎商戶進駐時間等推薦參與該項計劃。