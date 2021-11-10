特斯拉急瀉Elon Musk身家縮水　本港車股遭波及　比亞迪失300元關

Tesla（美：TSLA）隔晚急瀉12%，三日內累跌逾16%，其創辦人馬斯克（Elon Musk）身家亦隨即「縮水」500億美元（折合約3,900億港元），本港電動車股亦受拖累齊挫。

理想（2015）現瀉近9%，最新報113元；小鵬汽車（9868）亦挫8.03%，最新報169.6元。另外，車股龍頭比亞迪（1211）亦急吐5.5%，報293.6元，跌穿300元關口！吉利（0175）跌3.5%，報25.15元；長汽（2333）續跌3.6%，報31.75元。

Elon Musk於今年1月首次超越貝索斯成為全球首富。雖然經歷過去兩日的「縮水」，但其身家今年迄今仍增長約7成，主要得益於強勁業績和交付數據，以及SpaceX估值上升推動Tesla股價上漲。

Elon Musk上周六（6日）網上「公投」應否出售手上10%Tesla持股，結果過半數網民贊成，消息拖累Tesla股價下跌。另一方面，Elon Musk弟弟兼Tesla董事Kimbal Musk於上周五（5日）高位沽出部份Tesla股票。

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