領展：已留意物流倉庫項目一段時間　個別租戶生意重回疫情前水平

領展（0823）近日先後公布收購位於澳洲悉尼的3座地標零售物業50%股權，以及兩幢分別位於柴灣及紅磡的停車場/汽車服務中心及倉庫物業。行政總裁王國龍於業績記者會上表示，已經留意物流倉庫的項目一段時間，早前亦已經於東莞及佛山購入相關物業作投資。

他指，領展會繼續留意零售、辦公室及物流倉庫等項目，不斷優化資產組合，提升抗跌力。而是次收購的紅磡及柴灣物業，將採用先收購後租回的模式，仁孚車行將長期租用有關物業，每年亦按規定加租；收購時將透過現有資源及借貸融資，目前借貸比率健康。

繼續為有需要租戶提供協助

王國龍又表示。除香港及內地之外，亦會留意海外投資機會，隨著物業組合規模增加，香港投資物業佔比下降，但強調無為投資組合的比例設限。主席聶雅倫補充，在港物色收購時機會遇到不少競爭，今次收購符合集團收購條件，有助進一步提升基金分派。

至於集團未來計劃就約20個資產提升項目，合共投放超過10億元資本開支。聶雅倫指，會繼續就不同項目作定期研究，即使有收購項目亦不代表會減慢步伐；又表示繼續留意政府賣地計劃，有適當項目會與夥伴去競投。

本港零售業務方面，王國龍表示過去六個月平均續租租金調整率回復正增長至3.4%，出租率升至97.5%的歷史新高，亦有逾300家新店及食肆進場。他指出，消費券有助增加商場人流，個別租客生意重回2019年疫情前的水平，但仍有租戶受疫情拖累，會繼續為有需要的租客提供支援。