恒大10年內轉型新能源汽車產業　恒馳5 LX已開始試生產

10月底，許家印宣佈恒大在10年裏完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。11月9日，恒大首款車型現身中國工信部新車申報目錄，恒大汽車內部人士透露，目前恒馳5 LX已經開始了試生產工作。

綜合媒體報道，11月9日，中國工信和訊息化部網站發布第350批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示，恒大汽車申報了首款車型，恒馳5 LX，產品型號為HDE6470BEVA1F和HDE6470BEVA0F。

在恒馳5 LX進入新車目錄之後，恒大汽車開啟新一輪的融資來保障恒馳5 LX的量產，11月10日恒大汽車發布公告稱，已簽訂配售與認購協議，以每股2.86元配售約1.75億股，預計融資約5億元。

該公司擬將收取的所得款專項用於集團新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

資料顯示，恒馳5 LX定位為A級SUV，屬於恒馳入門級車型，售價20萬元人民幣以下，將對標奧迪Q3、寶馬X1等車型，續航里程將達到700公里。

售價為20萬元以下

據《第一財經》11月10日報道，恒馳5 LX將在恒大新能源汽車（天津）有限公司進行生產，早前恒大汽車還抽調了部分上海研發中心和工廠的精幹力量前往天津，加速恒馳5 LX的投產。

據悉，恒大天津前身為國能新能源汽車有限公司，該公司擁有中國國家發改委批准的新建純電動汽車生產資質牌照，並且該公司還是中國工信部核准的純電動乘用車生產企業，擁有「雙資質」。

10月11日，恒大汽車在天津生產基地召開戰略合作伙伴大會，恒大汽車總裁劉永灼通報了恒大造車的進展。他表示，公司已打響了為期三個月的攻堅戰，要確保恒馳首車明年初在天津工廠下線，首款量產車將是恒馳5 LX。