證監會﹕法庭判易芳芳等三人就千里眼股權賣殼交易　涉內幕交易

證監會指出，原訟法庭裁定易芳芳及其兩名有關聯人士﹕危娟及黃軼，於2016就千里眼控股（現積﹕訊智海 上市編號﹕8051）的股份從事內幕交易，從中獲利合共1,290萬元。

證監會於2016年9月，根據《證券及期貨條例》第213條對三人展開民事法律程序。證監會於2017年1月向法庭取得臨時強制令，將易最多總值2,590萬元的資產凍結，而危及黃則被命令須向法庭繳存合共1,290萬元。

證監會的調查發現在2016年2月底至4月12日期間，易芳芳當時以千里眼股東代表的身分，就一項收購千里眼的建議與要約人進行磋商時，獲得了有關收購建議的資料。千里眼於2016年4月14日公布有關收購。

收購方案公布前購入千里眼股份

在2016年3月1日至4月12日（即刊發上述公告之前的最後交易日）期間，易芳芳透過由危娟及黃軼持有的三個經紀帳戶買入千里眼股份。這些帳戶全由易所控制，因為她已獲授權操作這些帳戶。黃軼亦在有關收購公布之前，透過其交易帳戶買入千里眼股份。透過這些帳戶最終買入的股份合共達2,272萬股。

千里眼於2016年4月15日恢復買賣後，在2016年4月15日至5月20日期間，上述交易帳戶共出售了1,565萬股千里眼股份，合共獲利1,290萬元。

易芳芳在證監會展開調查後不久便離開香港。危娟及黃軼現居於中國內地，並以視像會議的形式出席是次法庭聆訊。

魏建新﹕還原交易才是正確及公平

在頒布裁決時，法庭信納，應證監會申請頒令退還該等受質疑交易所涉及的非法利潤是可取的做法。法庭亦指示證監會及被告人再次出席聆訊，以就證監會尋求的濟助命令作出裁決。

證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）表示，法庭的裁決確認了證監會在展開法律程序時提出的指控。在市場上，投資者難以察覺是否正與不法分子交易，或避免與他們進行交易，故此極容易成為這種失當行為的受害者。將這些交易還原才是正確及公平的做法，以使無辜的投資者盡可能回復至他們進行交易之前的狀況。

證監會感謝中國證券監督管理委員會在本案中提供的協助。