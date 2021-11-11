彭博引述學者：部份省份出生率下降趨勢　中國總人口或進入負增長

外媒引述學者估計，中國的人口數量可能已經出現萎縮，今年迄今的數據顯示，中國人口出生率持續走低。

中國今年出生人口介乎於950萬至1050萬之間

《彭博》引述中國獨立人口統計學家何亞福周四（11日）在個人微信公眾號上帖文指，今年的出生人口將介乎於950萬至1,050萬之間，死亡人口估計略超過1,000萬。他寫道：「如果出生人口接近預測下限，則總人口鐵定進入負增長。」

中國政府今年實際上已放寬計劃生育限制，推行「三孩政策」，並承諾為家庭提供更多支持，包括降低撫養費用等。儘管如此，國家衛健委副主任于學軍7月份仍表示，今年的新生兒數量可能會從2020年的1,200萬進一步下降。

分析發現部份省份出生率下降趨勢

何亞福表示，他的預測是按照對各地政府已公佈數據分析，其中大部分數據顯示今年出生人數急劇下降。他舉例指出，山東省德州市今年1至9月的出生人數按年下降17.9％。根據他的計算，河南省今年上半年的出生人口也出現類似的降幅。

另外，據《安徽商報》9月份估計，安徽省的出生人口今年將下降17.8％，跌幅連續第四年達到雙位數。何亞福根據當地政府的統計數據計算發現，江蘇省泰州市今年1至8月的新生兒數量可能按年減少43.4％。

報道又指，何亞福並非唯一一位作出如此推測的人。Jefferies Financial Group Inc.的分析師8月份亦曾指出，中國2021年的出生人口數量或會下降至1950年以來的最低水平。