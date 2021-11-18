創業日｜掌握創新科技 迎接新常態新未來

面對後疫情時期，全球經濟開始復甦，希望創業或者已經創業的你要如何裝備自己，把握新常態下的商機? 香港貿發局創業日以「創新時代． 智建未來」為題，將於12月1至3日舉行連串網上研討會，並邀請到多位本地及國際業界領袖就創新科技趨勢、企業家精神等分享經驗與心得，助你在創業路上走得更順遂。



本地及國際專家聚首分享

今屆創業日一連三日舉辦多場研討會涵蓋四大範疇: 創業家系列、創企「闖」企系列、技術轉移系列，及可持續及未來發展系列，讓初創、投資者、學生及任何一位帶著創業夢想的與會人士了解最新科技趨勢，包括可持續發展、藝術科技及替代食品等。當中匯聚超過20名星級講者，例如泰國首間獨角獸企業Flash Express、Naffiti聯合創辦人Hanjin陳奐仁等。

可持續發展概念與營商並存

創業最重要是緊貼潮流趨勢和了解市場需要，現時香港人對食物的要求愈來愈高，不只要色香味俱全，更著重每一口吃下去的理念——食物是否經可持續發展渠道取得？是否來自公平貿易？食品商有否履行社會企業責任？

因此結合環境保育和可持續發展的新興食品，正正迎合大眾喜好，在食品科技—新興食品趨勢環節，Avant Meats行政總裁陳解頤Carrie Chan、 LIVIN Farms 創辦人及行政總裁 Katharina Unger，以及面包啤酒有限公司行政總裁及共同創辦人布思家將介紹各類型新興食品，包括培植魚肉、可食用昆蟲和回收麵包釀製的啤酒，讓大家探索食品科技的新可能！

陳解頤Carrie Chan於2018年創立Avant Meats，是亞洲第一家亦是領先的細胞培植魚類公司。（HKTDC）

突破自我框架 探索無限創業可能

要成為出色的創業家或藝人，一定要堅守信念及擁有勇於挑戰的精神！近年越來越多演藝名人創立副業，在商業路上闖出另一片天，到底當初他們如何鼓起勇氣發展新事業，又怎樣跨越重重難關？

演藝名人廖碧兒熱愛品嚐葡萄酒，她早於2008年在Napa Valley創立Bellavizio，成為了「周遊列國釀酒師」“Travelling Winemaker”。她在加拿大、中國、法國推行慈善工作，推動國際合作，因而獲加拿大政府頒發英女皇鑽禧勳章，並被選為加拿大150週年全球大使之一。及後廖碧兒更創立了 WINEMAVEN.IO，一個讓業界與業餘的愛酒之人交流的平台，向大家分享自己對葡萄酒的熱誠。今次在名人創業家——踏上成功路的討論環節，她將分享創業心路歷程，啟發大家如何將興趣發展成事業。

廖碧兒跳出影視藝人的框框，將自己對葡萄酒的興趣轉化成事業。（HKTDC）

了解更多創新科技趨勢

創業日內容豐富，除了不同領域的創業分享，今次創業日特別著重科技對企業的幫助，首天其中一個重點項目是香港貿發局與恒生銀行合辦的研討會，教授傳統中小企及初創如何運用創新技術以及銀行服務，克服經營障礙，從而發展及擴充在本地及大灣區的業務。

貿發局另一重點活動——創智營商博覽將於同期舉行，邀請了香港國泰航空、萬希泉鐘錶、UiPath及一眾政府部門和科研機構代表，圍繞5G技術、電商物流、工業4.0、機械人流程自動化等議題展開討論，支援中小企應用創新科技應對市場變化。立即瀏覽創業日和創智營商博覽網頁，開展你的成功之路！

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創業日：https://bit.ly/2YL36Ak

創智營商博覽：https://bit.ly/3Fk2BwD