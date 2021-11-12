MSCI中國A股在岸指數納入53股　中國全股票指數納中車及中煤Ｈ股

明晟公司（MSCI）公布半年度指數評審結果，納入MSCI新興市場指數的市值前三大個股為合盛硅業，中國中車（CRRC），以及《絕地求生》出品方、韓國遊戲公司魁匠團。

《華爾街見聞》報道，明晟公司（MSCI）公布了2021年11月半年度指數評估結果，包括股票指數（MSCI全球標準、MSCI全球小型股和MSCI微型股指數、MSCI全球價值和增長指數、MSCI前沿市場和MSCI前沿市場小型股指數、MSCI全球伊斯蘭指數、MSCI美國股票指數、MSCI美國REIT指數、MSCI中國A股在岸指數和MSCI中國所有股票指數）。所有調整將於2021年11月30日結束時實施。

MSCI中國全股票指數新納入68個成分股，剔除52個成分股。新納入的市值前三大個股為合盛硅業、中國中車（1766）、中煤能源（1898）。

剔出30隻A股成分股

納入MSCI新興市場指數的市值前三大個股為合盛硅業，中車，以及《絕地求生》出品方、韓國遊戲公司魁匠團。

MSCI中國A股在岸指數新納入53個成分股，剔除30個成分股。新納入的市值前三大個股為合盛硅業、捨得酒業、藏格控股。

同時，MSCI將一次性地重新歸類阿根廷為獨立市場，目前其被歸類為新興市場。

MSCI指數政策委員會成員兼指數管理研究全球主管CraigFeldman表示：「自2019年9月以來，國際機構投資者一直受到阿根廷股市實施的資本管制。儘管MSCI阿根廷指數仍具有可複製性，因為只有外國上市公司才有資格被列入該指數，但長期以來嚴格的資本管制並未得到解決，這不符合MSCI新興市場指數的市場準入標準。這導致MSCI阿根廷指數從新興市場被重新歸類為獨立市場狀態。

此前，隨着MSCI中國A50互聯互通指數和相關期貨、ETF投資產品的相繼推出，A股市場對外開放進程又邁出堅實的一步。