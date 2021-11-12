路透：縱有政策微調融資助以買家　料中國將堅守房地產政策限制

據《路透》報道，銀行家和分析師表示，在行業流動性緊縮之下，中國即使微調融資以幫助購房者並滿足「合理」的需求，仍將堅定執行遏制房地產開發商過度借貸的政策。

投資者擔心中國房地產行業問題會出現更廣泛的蔓延，因為一系列境外債務未能及時償付，股票與債券皆出現拋售。而世界上負債最多的開發商中國恒大控股一再徘徊在違約的邊緣。

11月11日，股市上漲，投資者搶進受挫的房地產股，受到恒大在最後一刻償付債息的鼓舞，以及在數據顯示10月抵押貸款激增後，投資人押注對該行業的融資限制可能放寬。

官媒還報導說，開發商和債券市場行業組織討論了在銀行間市場發債的可能性，這將是一種放鬆限制的做法。

但幾乎沒有證據表明將縮減控制該行業債務積累的規則。房地產業及相關業務佔了中國經濟的四分之一。

自從中國當局去年宣佈「三道紅線」的規定以來，包括恒大在內許多開發商的現金都極度匱乏。「三道紅線」是中國央行根據負債率為房地產企業劃定的限制，即剔除預收款後的資產負債率大於70%，淨負債率大於100%，現金短債比小於1倍。

銀行家說，由於監管機構正在打擊開發商的新借款，一些銀行今年早些時候暫停發放住房貸款，因擔心被指責助長債務泡沫。

「(貸款)額度沒有增加，但貸款撥付速度一直在加快，」上海一家國有銀行的銀行家說。

9月初，中國銀保監會表示，銀行應向「剛需」購房者提供金融支持，指的是那些最近結婚或尋求低成本住房的群體。

銀保監會當時也表示，銀行應實施差異化的抵押貸款政策和首期要求，避免懲罰非投機性合法購房者的僵化規則。