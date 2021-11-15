元宇宙｜大摩﹕若要夢想成真　蘋果加入將會成關鍵

Facebook早前宣布改名以發展元宇宙。消息公布後市場人士不時討論如何體現元宇宙的潛能。大行摩根士丹利指出，要成功發展此概念，蘋果會否加否會否或成關鍵。

據《新浪財經》，摩根士丹利表示，Facebook母公司Meta Platforms Inc和Alphabet Inc．探索下一重大領域可能比很多人都要早，但蘋果公司掌握着成功的關鍵。

該行在研報中表示，Facebook和谷歌一直在投資於虛擬現實（VR）和增強現實（AR）技術，這是通向「元宇宙」中虛擬世界的門户，但只有在蘋果加入比賽時，AR或是VR的大規模市場應用才能得以實現。上述共識基於一項調查以及與很多即將到來的VR/AR公司的交流。

料2030年時市場規模達千億美元

摩根士丹利表示，相關設備的硬件市場規模預計到2030年將達到1,000億美元，到2040年將再增長四倍。

Facebook創辦人朱克伯格將公司更名為Meta，以突出其重點轉向虛擬現實，這表明該公司是先行者。但分析師們表示，蘋果傾向於再等等看是有好處的。

「蘋果公司在進入新市場時採取更耐心做法的好處是，如果能以更明智的方式進行顛覆，成功的可能性就會增加，」技術分析師Katy Huberty和Erik Woodring寫道。雖然蘋果在AR/VR硬件方面「明顯缺席」，但分析師指出，蘋果直到2007年才進入智能手機市場，比諾基亞和黑莓要晚得多。

除了大型科技公司，該行認為這種趨勢為AR/VR生態系統中的以下股票提供了上行空間，包括Entain Plc、EssilorLuxottica SA、Teamviewer AG、育碧娛樂、沃達豐集團和小米。