昔入股阿里騰訊　今擬停投中資科技股　淡馬錫：待監管明朗再部署

近年中國內地在多個範疇進行嚴厲監管，科技行業便是其中之一。包括阿里巴巴（9988）及美團（3690）等平台企業，先後涉及反壟斷而遭到巨額罰款。於美國上市的滴滴出行，更被網信辦指稱存在「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，並依據《網路安全法》相關規定要求從應用程式商店下架。 連串監管機構行動，觸及科技股股價大跌，亦影響投資者信心。熱衷於投資中資科技股的新加坡國營投資機構淡馬錫（Temasek），亦擬停止投資中資科技股。

《日經新聞》報道，淡馬錫首席投資策略師Rohit Sipahimalani在接受採訪時稱，「我們或會等到科技領域的監管行動明朗化後才再作部署」。他以滴滴（美：DIDI）為例，解釋指投資者目前並不清楚公司要符合哪些規則，而且很難知道公司可以或不可以做甚麼，以及對公司有何影響，這些考慮都成為投資者的憂慮。

中國投資佔淡馬錫整體投資組合27%

淡馬錫亦表示，希望可以明確理解內地對壟斷的定義，以及將對涉及壟斷的公司的限制。其實早於9月淡馬錫已表示，希望中國監管和整治行動的影響能更為清晰，現階段會暫緩進一步投資中國的互聯網平台。

根據淡馬錫年報顯示，至今年3月底止，投資回報達24.53%，表現為十年最好，總資產約3,810億新加坡元（折合約21,969億港元）；另根據7月份報告，中國的投資佔公司整體投資組合比重為27%，當中包括銀行股、內地科企如阿里、騰訊（0700）、螞蟻集團，以及滴滴出行等。