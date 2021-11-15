MPF ｜駿隆﹕上月11億元資金流入美股基金　大中華股票基金續走資

強積金市場佔有率最新排名出爐！宏利再次奪得業界第一位，市佔率達26.6%，其次是滙豐及永明，市佔率分別為17.9%及10.8%。友邦市佔率排名第四，變幅維持8.9%。

駿隆亦報告顯示，於過去12個月，宏利及永明錄得最多市場佔有率增幅，分別增加1.2%及0.9%，相反滙豐則下滑0.9%。

宏利再次奪得業界第一位，市佔率達26.6%，其次是滙豐及永明，市佔率分別為17.9%及10.8%。﹙路透社﹚

股市波動下 10月錄資金回流固定收益基金

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，自今年8月至10月，股票資產連續3個月錄得淨流入共46億元，資金於10月有大約4億元流入股票市場，流入股票市場的步伐開始減慢；相反10月有大約4億元開始回流到固定收益基金市場避險。

王玉麟稱，雖然股票市場10月表現回暖，但市場預期或有波動，建議強積金成員在調整強積金計劃時，應考慮較長線的投資年期。除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

市場於10月轉換約共10.9億元到美國股票基金，同時亦見7.5億元淨流入到強積金保守基金。（駿隆提供）

資金持續流出大中華股票基金

具體來看，在基金資產類型淨流向方面，市場於10月轉換約共10.9億元到美國股票基金，同時亦見7.5億元淨流入到強積金保守基金。

反觀淨流出方面，混合基金80%至100%股票基金則錄得共6.8億元的淨流出，代表成員對風險較高的混合資產基金看法較不樂觀。而大中華股票基金的淨流出持續，於10月有5億元資金流出，與上月的7億元資金流出數量相似。

至於十大表現最佳成份基金中，大部份均投資於歐洲、北美等地，其回報迄今至今均達到兩成或以上，當中表現最出色為宏利MPF歐洲股票基金，回報高達25.1%。