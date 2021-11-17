中國9月輕微增持美國國債　日本持倉卻按月下跌至1.3萬億美元

美國財政部最新公布的數據顯示，9月份海外持有的美國國債降至7.549萬億美元，這是自3月份以來首次減少，8月份由於日本持倉增加，使得海外投資者持有持有的美國國債增至創紀錄的 7.556 萬億美元。同時，美國9月長期資本淨流入263億美元，前值793億美元。

《華爾街見聞》報道，道明證券TD Securities的利率策略師Gennadiy Goldberg表示，海外持債的減少與9月份美國國債市場的價格變動是一致的。

美國10年期國債孳息率貼近1.5厘

基準10年期國債收益率在9月份開始時為1.317厘，到月底時上升到1.492厘，拋售集中在9月的最後六個交易日。可以預見的是，10月市場可能會看到外國投資者有更多的拋售。

根據美國財政部TIC的數據，日本仍然是最大的海外國債淨持有者，9月份持有1.3萬億美元，低於8月底的1.32萬億美元。中國則以1.048萬億美元位居第二，略高於8月份的1.047萬億美元。開曼群島持有2,527億美元，比上月增加35億美元。

TIC 的數據顯示，在8月份淨流入910億美元之後，9月份海外收購美國長期和短期證券和銀行業務的總資金出現了268億美元的淨流出。9月份海外私人資金淨流出226億美元，8月份流入1,250億美元；海外官方資金淨流出41億美元，上個月流出340億美元。