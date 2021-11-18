恒指季檢｜京東農夫大熱　誰是「新比亞迪」　黃敏碩揀呢這兩隻

恒生指數本周五（20日）將公布季檢結果，按照恒指公司目標明年中成份股數目增至80隻，以目前60隻成份股的進度估計，恒生指數將會在未來數次季檢繼續「擴容」。

中金近日發表報告，推算有13隻熱門「染藍」潛力股，除了熱門常客—京東（9618）之外，亦有市值逾5,000億元的農夫山泉（9633）。其餘包括網易（9999）、百度（9888）、快手（1024）、京東健康（6618）、思摩爾（6969）、京東物流（2618）、嗶哩嗶哩（9626）、攜程（9961）、翰森製藥（3692）、萬國數據（9698）及泡泡瑪特（9992）。

最近幾次恒生指數的季檢結果，不時令人大跌眼鏡。回顧最近兩次季檢，恒指公司分別在今年5月及8月，分別宣布納入信義光能（0968）、比亞迪（1211）及碧桂園服務（6098 ﹚；以及信義玻璃（0868）、李寧（2331）及招商銀行（3968），同時剔出交通銀行（3328）。

比亞迪自6月染藍後，一度抽高近七成創歷史新高，成為近年表現較強的「染藍股」。（資料圖片）

比亞迪「染藍」後升近七成

觀乎兩次納入的成份股中，「染藍」後增長最佳的公司，莫過於是比亞迪。比亞迪於6月7日正式晉身藍籌股，前收市價為191.72元，而10月底該股一度飆至歷史新高324.6元，即在「染藍」後最多飆近七成，遠遠跑贏大市。

有見新能源汽車逆市衝高，恒指能否再注入更多新能源，尋找「下一架比亞迪」？而今年港股迎來中國的三大造車新勢力之一的理想汽車﹙2015﹚、小鵬汽車﹙9868﹚，其中理想和小鵬汽車已經在今年紛紛從美國回港上市。

恒指公司自今年5月正式落實恒生指數重大改革後，除了把成份股數目增加之外，另外亦增設快速納入機制，將原定上市24個月的快速納入機制簡化，上市滿3個月即符合資格，方便不少新股或從美國回港上市的公司，可更快獲納入成份股之中。

小鵬汽車去年中成功赴美上市，今年再赴港作第一上市。（新華社）

小鵬理想上市三個月 合資格快速納入

理想汽車與小鵬汽車分別於8月12日及7月1日在聯交所掛牌，至今已經有三個月，基本上已經符合資格可獲快速納入指數成份。摩根士丹利近日發表報告指，内地電動車行業已經進入新的發展階段，注重升級車輛質素，以及追尋全球機會，認為此舉能吸引更多技術進入中國，以及帶動龍頭品牌發展。該行對理想（2015）及小鵬（9868）予「增持」評級，目標價分別為189元及275元。

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，小鵬汽車和理想汽車確實有機會「染藍」，但基於恒生指數的定位和代表性，他認為只能二選一，不太可能短期內把兩間公司都納入藍籌。至於哪一間有較大機會？黃敏碩便認為從業績、交付、成交量等，都應該是小鵬汽車略勝一籌。

據企業公布數字，理想在10月交付7,649輛理想ONE，按年增加約1.1倍，截至今年10月底，累計交付量已達約9.65萬輛。另一邊廂，小鵬10月交付數量為10,138輛，按年上升2.33倍，連續兩個月破萬輛。首10個月交付數量為66,542輛，按年暴增2.89倍。

農夫山泉市值達5,426億元，當中流通市值約2,429億元，續成為今季染藍熱門之一。（資料圖片）

黃敏碩：新經濟股機會大 京東網易百度

不過，黃敏碩認為「染藍」的大熱門，始終落在新經濟股之上，特別是京東、網易、百度，當中百度或可分散騰訊在遊戲業務的代表性。至於消費股之中，他首選將會是農夫山泉，黃敏碩認為近日股價炒上除了因為季檢憧憬因素外，本身下遊的休閒消費行業普遍利好，有加價的能力，故在雙重刺激下股價節節向上。

另外，中金報告點名的13隻股份之中，其中泡泡瑪特今日成交明顯增加，全日成交額12.25億元，較上日大增3.7倍，位列主板第12名，媲美一眾藍籌股。黃敏碩相信，近日股價從低位45.15元炒至最高61.5元，主要是炒作「染藍」概念。但他坦言，以消費股作比較，泡泡瑪特市值規模不及農夫山泉，亦非什麼高端消費，相信最終「染藍」機會較細。