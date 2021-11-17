港首辦亞洲醫療健康峰會　貿發局方舜文︰冀對接初創與國際投資者

由港府及貿發局合辦的首屆亞洲醫療健康高峰論壇，將於2021年11月24日以線上線下混合形式舉行。

論壇將邀請超過70位來自世界各地主管醫療衛生的官員、國際組織代表、醫學界科研專家，以及商界與投資領袖擔任演講嘉賓，分享全球在公共衞生、醫療科技、國際商貿合作及投資等方面的最新發展，共謀可持續發展路向。

方舜文表示，希望借論壇突顯本港作為醫療健康產業科研和商貿平台優勢。﹙資料圖片﹚

方舜文︰突顯港作為醫療健康產業科研和商貿平台優勢

論壇今日舉行新聞發布會。貿發局總裁方舜文表示，新型冠狀病毒病的衝擊，令世界各地意識到需要共同努力促進全球醫療衛生領域的科技創新，以實現具韌性及可持續的未來。同時，亞洲不斷變化的人口結構令市場對醫療保健技術和解決方案的需求日益增長，為醫療健康產業創造龐大的投資商機。因此，特區政府及貿發局合辦首屆亞洲醫療健康高峰論壇，以「強韌迎變 共塑可持續未來」為主題，旨在匯聚世界各地醫療衛生界及商界領袖，促進醫療創新及投資交流，促成投資合作，並突顯香港作為醫療健康產業科研和商貿平台的優勢。

論壇同場設有環球醫健投資項目對接，為創投基金、私募基金、家族辦公室等投資者感興趣的醫療保健及創新科技領域，與項目擁有人安排一對一實體或線上會議，為來自世界各地的參加人士提供交流和商談合作平台。其中，InnoHealth Showcase與展覽專區展示約100家初創公司、醫健企業及機構等的最新科技。

方舜文表示，希望借今次論壇，讓本地初創與國際投資者有更多的接觸機會。

莫樹錦稱，推動醫療發展是為病人，用投資工具解決人類健康問題。﹙資料圖片﹚

莫樹錦︰港市場太細 須擴展至大灣區及東南亞

談及本港醫療及相關產業優勢及弱勢，善覓聯合創辦人、阿斯特捷利康製藥及善覓董事會成員莫樹錦稱，本港醫學界在許多領域的研究都十分強，包括傳病染及癌症研究，「袁國勇、許樹昌教授不但本地知名，在國際都好出名！」

但他坦言，本港市場太細，「一講香港﹙市場」便不用傾」，企業須擴展至大灣區及東南亞，市場才可變得大。另外，本港租金太貴，雖然科學園幫助不少，但整體而言仍未足夠。

莫樹錦續稱，推動醫療發展是為病人，而投資則是人為，應該以投資者做輔助工具，用投資工具解決人類健康問題。

GT醫療集團創始人兼管理合夥人歐振國指，本港醫學基礎研究很好，特別是東方人常見的疾病都獲「深耕」，惟生科研仍缺乏資金，希望借論壇可聚集投資人。

方舜文補充，大灣區可擴大港企市場面，科學園擁有20多Innovation Center，幫助做實驗，她呼籲企業心態上不需局限於香港，由細市場放眼區域以至國際。