騰訊網易齊談元宇宙　網上遊戲當真是新世界入口？｜財經評論

元宇宙（Metaverse）成科技界熱話，網易創辦人丁磊指出，做好元宇宙的技術和規畫準備，等時機成熟「網易可能跑得比誰都快。」固然，投資界共識，元宇宙概念中最具標誌性的入口，應該是網絡遊戲，因目前對於元宇宙的構想大都以遊戲為起點。因此，作為內地遊戲產業界大哥及二佬—騰訊（0700）及網易（9999）對於元宇宙的看法，才會令市場留意。



不過，咀嚼兩位行業領軍人物的言論，暫時對元宇宙的部署，仍處於相當初步的研究階段；而並非如同Facebook一般，決心要改名Meta兼投放千億美元發展元宇宙，背後原因既是基於三大巨企的收入模式分歧，更反映彼此對元宇宙存有截然不同的看法。



網易丁磊：做好「元宇宙」準備 可能跑得比誰都快

網易創辦人丁磊談到最近大熱的「元宇宙」，他表示，網易已做好元宇宙的技術和規畫準備，等時機成熟的那一刻，「網易可能跑得比誰都快。」其後，網易方面透露，針對元宇宙的落地，網易已在招聘虛擬場景搭建的建造師、虛擬角色的捏臉師等職位。據悉，業內招聘屬於人工智能領域，而且年薪將會是以百萬元起步。

當然，元宇宙是今年的科技界熱話，多間投行都認為，元宇宙應用最具標誌性的入口，應該是網絡遊戲，當前對於元宇宙的構想大都以遊戲為起點。例如元宇宙第一股Roblox （RBLX.US）就是一個遊戲平台，電影《挑戰者1號》（Ready Player One）以虛擬網絡中的沈浸式體驗作為對「元宇宙」終極模樣的描繪。

因此，作為內地遊戲產業界大哥及二佬—騰訊及網易對於元宇宙的看法，才會令市場留意。

網易旗艦遊戲產品《夢幻西遊》具備社交元素，市場討論是否具備元宇宙雛型。（網上截圖）

暫時來看，網易的旗艦遊戲產品如《夢幻西遊》，的確在遊戲中具備了社交元素，例如遊戲中的虛擬身份，可以在手機遊戲服務器中體驗愛情，表演現實中婚禮流程對應的虛擬世界儀式，如舞龍舞獅隊、搶喜糖等。

不過，這種功能似乎也不是此遊戲獨一無二的功能，多款網上遊戲都能做到類似的社交或相親效果。問題是，用戶是否會相信這種虛擬世界的網絡婚姻，能夠取締真實世界中，拖着另一半的手走進禮堂的婚禮呢?要追求這種疑幻似真的關係，往往是要借助VR技術，不過受限於技術的發展，要誕生一種網上遊戲能夠利用VR技術，模擬出一場婚禮盛宴，而且能夠令用戶有親歷其境的感覺，看來仍需要多種硬件、半導體、VR設備等新一代的革新，而非一時三刻能夠發生的。未來網易會如何加強在這些設備上的投資呢?是會自行研發或是與第三方設備機構合作呢?暫時未有確實的方針或策劃披露。

騰訊總裁劉熾平指出，元宇宙的發展需要時間，但未來非常值得期待，相信該概念的發展仍將由軟件主導。（視覺中國）

騰訊劉熾平：元宇宙發展仍需時

內地另一網上遊戲巨頭騰訊，早前在業績會上，高層亦表達元宇宙的看法。騰訊總裁劉熾平表示，元宇宙可以為現有的產業帶來額外價值，如遊戲可以借此加強互動性；社交網絡則可容入遊戲性。他又強調，騰訊擁有許多與相關的技術，知道如何去建立一個虛擬世界，並且具備工程、人工智能（AI）、遊戲及數碼經濟方面的知識及能力。

他認為元宇宙的發展需要時間，但未來非常值得期待，相信該概念的發展仍將由軟件主導，而最大的挑戰則是如何用合適的方法去回應用戶需求。

Facebook近年醜聞纏身，有指今次重金投資元宇宙是為博翻生。圖為Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，下）出席眾議院司法委員會聽證回應相關質詢。（Getty Images）

FB：投資千億美元發展元宇宙

暫時來看，兩大遊戲巨頭，雖然都會對發展元宇宙表示有興趣，不過，資本市場看重的，從來都是真金白銀的投資，且看Facebook上月表明會對元宇宙領域，「真金白銀」投資千億美元，才令到投資市場開始注意Facebook 與元宇宙之間的種種商機。相較之下，騰訊及網易現時對於元宇宙的看法，似乎仍停留在紙上談兵的階段。

當然，這和騰訊的收入方式，賺錢方式，與Facebook截然不同有關，坐享全球30億用戶量的Facebook一直「獨沽一味」依靠廣告收入撐起大旗，不過其收入受到蘋果公司更改私隱條款拖累，近來明顯下跌，早前集團更直斥蘋果iOS 14最新私隱權政策，將大幅衝擊Facebook廣告成效，降幅更可能高達15%。

至於騰訊的收入則相當多元化，今年首三季，騰訊在社交網絡（主要來自增值服務）、網絡遊戲、網絡廣告，以及金融科技和企業服務的收入，分別佔總收入的21.44%、32%、16.33%和30.23%，可以說是相對平衡的發展佈局。因此，在商言商，騰訊要發展元宇宙的重要性及急切性，自然較Facebook 為低，也給予騰訊更多空間，足以謀定而後動。

同樣地，網易一句等待時機成熟，其實亦反映了，其投入發展元宇宙的動機，和Facebook是截然不同的。因此，對於市場一直認為，網上遊戲是元宇宙的入口，從兩位內地網絡遊戲巨頭的言論看來，似乎實非金科玉律，至少在內地的網絡遊戲世界而言是如此。

對於元宇宙這個創新的概念，除了上述社交媒體及網絡遊戲龍頭掌舵人的投資部署，也應留意國家元首的看法。俄羅斯總統普京上周出席2021年「人工智慧之旅」國際會議（AI Journey 2021）時，也發表對元宇宙的看法，是近期首個國家元首開腔發表對元宇宙的理解。他指出：「要提醒的是，『元宇宙』這個概念是30年前由一位著名科幻作家提出的，按照他的設想，人們從不完美的現實世界逃到了『元宇宙』。這樣的想法對如今的我們來說太悲觀了。我認為，確實沒必要走這條路。」