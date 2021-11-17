瑞信宣布3項高層任命　馬傑明將出任亞太區財富管理業務主管

瑞信私人銀行部北亞區市場主管兼瑞信香港分行行政總裁方世華(Francois Monnet) 將於今年12月31日正式退休。隨著他的退休，瑞信宣布3項高層任命，以著手實施以加速亞太業務增長為重點的新戰略願景，以此進一步鞏固亞太區財富管理業務的現有優勢，通過加大投資實現業務增長。

首先，現任瑞信私人銀行部南亞區市場主管、新加坡首席執行官兼亞太區可持續發展負責人馬傑明(Benjamin Cavalli) 將出任瑞信亞太區財富管理業務主管。同時，現任瑞信私人銀行部新加坡、馬來西亞和東南亞市場主管的楊靜怡(Jinyee Young) 將出任瑞信亞太區財富管理副主管。

馬傑明(Benjamin Cavalli) 將出任瑞信亞太區財富管理業務主管。﹙資料圖片﹚

繼任命馬傑明為亞太區財富管理主管後，瑞信同時宣布王倩倩將接任新加坡首席執行官一職，她會繼續擔任亞太區首席運營官(COO)。王倩倩是繼胡知鷙後瑞信今年任命的第二位女性CEO (首席執行官) 。

3項任命均將在取得相關監管部門的批准後，自明年1月1日起正式生效。

馬傑明擁逾25年行業經驗

資料顯示，馬傑明在投資銀行和財富管理領域擁有25年以上從業經驗。他於2009年加盟瑞信，任私人銀行新加坡市場主管，並於2014年出任私人銀行部東南亞區市場主管兼新加坡地區主管，並於2018年，馬傑明先生出任瑞信私人銀行部南亞區市場主管。出任亞太區財富管理主管後，馬傑明將卸任新加坡首席執行官一職，並將在取得相關監管批准後擔任瑞信香港分行行政總裁，工作地點在香港。與此同時，馬傑明先生將繼續擔任亞太區可持續發展負責人，可持續發展是瑞信最為關注的領域之一。