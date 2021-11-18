阿里系績前下挫　阿里健康插6%　恒指維持跌幅逾300點｜持續更新

隔晚美股走低，道指收跌211點或0.58%，報35931點；標指微跌0.26%，收市報4688點；納指好淡爭持，收市挫0.33%，報15921點。電動車股熱炒後出現回吐，Rivian（美：RIVN）及Lucid（美：LCID）分別插15.08%及5.35%，惟特斯拉（美：TSLA）在Elon Musk 沽壓下仍收升3.25%。



「港股已死」？恒指昨日低開低走，收市跌63點，結束六連跌，收報25650點。阿里巴巴AD季績前挫逾4%，盤後亦插近2%，料港股阿里（9988）亦低開。另今早「黑期」跌約170點，在25430點附近，料恒指仍會低開。



【14:47】阿里系績前下挫

阿里系疲弱，阿里巴巴（9988）績前續跌半成，報156.5元；阿里健康（0241）挫6%，報9.38元。

港交所（0388） 逆市向上，股價升近1%，高見466.8元。

恒指最新跌356點或1.4%，報25293點。

【12:10】阿里巴巴績前挫近半成

港股半日跌345點或1.35%，午報25305點；恒生科指跌200點或3%，午報6471點；恒生國指午報9032點，跌160點或1.75%；大市成交額638.86億元。

阿里巴巴（9988）績前挫近5%，午報156.7元；美團（3690）亦跌3.2%，午報283.2元；騰訊（0700）倒退2.5%，報496.4元；小米（1810）跌2.8%，午報21.15元。其他科技股，嗶哩嗶哩（9626）瀉10.7%，午報630.5元；快手（1024）挫2.9%，午報98.3元。

恒騰（0136）半日飆升23.7%，午報2.09元；恒大（3333）挫2.5%，恒大物業（6666）亦跌3.4%，恒大汽車（0708）瀉2.35%。

比亞迪（1211）半日漲1.7%，午報303.8元，成交額10.03億元。

【11:29】科指插近3%

港股今早維持約300點的跌幅，最新跌337點或1.31%，報25312點；恒生科指報6478點，跌193點或2.91%。

阿里巴巴（9988）續跌4.7%，報157.1元；美團（3690）亦挫逾3%，報282.8元；騰訊（0700）跌2.5%，報496.4元。

恒騰（ 0136）飆22.5%，報2.07元。

比亞迪（1211）漲1.9%，吉利（0175）則跌2.3%。

油價跌逾2%，中石油（0857） 跌近2%；中海油 （0883） 跌0.7%；中石化 （0386） 跌1%。

【10:05】美團、阿里挫逾4%

美團（3690）、阿里巴巴（9988）亦挫逾4%，騰訊（0700）亦跌2.75%，報495元，失500元大關。

百度（9888）亦插8%，報156.2元。快手（1024）跌3.5%，報97.7元。

創科（0699）逆市上揚逾1%，報172.7元。

【09:45】恒騰急飆近22%

恒指早段急跌約350點，最新報25293點。

恒騰（0136）續飆逾21%，報2.06元。

【09:37】恒指最新跌近300點

恒指續低走，最新跌近300點，報25352點；科指亦挫149點或2.25%，報6522點。

阿里巴巴（9988）續挫4.2%，報157.9元。

【09:32】恒騰急升逾13% 恒大沽盡所有股份

科技股全線下挫，嗶哩嗶哩（9626）挫近一成，百度（9888）亦跌逾7%，京東（9618）下跌逾3%。

中國恒大（3333）今公布將出售其持有的恒騰網絡（0136）所有股份，每股作價1.28元，料套現21.27億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份。恒騰急升逾13%，報1.92元。

【09:20】恒生指數低開280點

恒生指數低開280點或1.09%，報25369點；恒生科指開跌126點或1.89%，報6546點；恒生國指開報9075點，跌117點或1.28%。大市成交額暫為31.02億元。

阿里巴巴（9988）即將放榜，股價低開4%，報158.2元；騰訊（0700）低開1.4%，報502元；美團（3690）挫2.6%，報285元；京東（9618）插3.3%，報324元；小米（1810）跌0.92%，報21.55元。

嗶哩嗶哩（9626）績後挫一成，報633元。

銀行股較弱，滙豐（0005）平開，恒生（0011）微跌0.7%，中銀（2388）挫逾1%，工行（1398）跌0.7%，建行（0939）跌0.57%。另外，友邦（1299）亦跌0.5%，報84.85元；平保（2318）瀉2.4%，報57.2元。

碧桂園服務（6098）今早停牌，指待公布有關配售新股之內幕消息。