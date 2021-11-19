美國正陷經典泡沫？　基金經理阿克曼﹕由聯儲局寬鬆貨幣政策創造

對沖基金經理阿克曼（William Ackman）周四（11月18日）表示，聯儲局的超寬鬆貨幣政策創造了「經典泡沫」，他認為聯儲局將需要更快地收緊政策以對抗通脹。

《新浪財經》報道，「我們正處於由聯儲局推動的典型泡沫中，」Pershing Square Capital Management創辦人兼CEO阿克曼表示。

最新數據顯示，美國10月份消費者價格飆升6.2%，創下1990年11月以來最高點。

「每個指標都在閃爍紅色警報」阿克曼說，他提到了房地產、藝術品市場和股票市場的價格飆升。

阿克曼表示，通脹是他的對沖基金今年面臨的最大風險，並預計聯儲局將不得不很快加息，這與他幾周前在社交媒體上發出的警告相呼應。

「我認為聯儲局將被迫更快地收緊政策，」阿克曼說，又補充說認為沒有太多理由將利率維持在目前的低水平，並認為寬鬆的貨幣政策並沒有讓人們重返勞動力市場。

他還表示，結構性變化正在推動價格上漲，且最近的上漲可能不是暫時的，正如一些政策制定者、經濟學家和許多企業所說的那樣。

料物價上漲並非暫時

阿克曼說，包括轉向更清潔能源和提高工資的ESG舉措將繼續存在且成本高昂，並指出這將在一段時間內推動價格上漲。

阿克曼10月在社交媒體上表示，他受邀向紐約聯邦儲備銀行發表演講分享他對通脹的看法，並表示決策者應「立即縮減購債規模並儘快開始加息」。

他周四再次表示，已經對沖了自己的投資組合，擔心利率上升可能會對其對沖基金的好倉股票投資組合產生負面影響。阿克曼的Pershing Square Capital Management基金在去年上漲了70.2%之後，1月份以來的回報率為26.1%。