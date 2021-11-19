港股勢弱再考驗二萬五　阿里績後急挫　恒指季檢今出爐｜港股早評

港股昨下跌330點，報25319點，然而，阿里巴巴（9988）季績差過預期又下調收入指引，反映整個行業受監管因素影響，恒指再度考驗二萬五關口。

今日收市後，恒指季檢結果將出爐。按照恒指公司目標明年中成份股數目增至80隻，以目前60隻成份股的進度估計，恒生指數將會在未來數次季檢繼續「擴容」。中金發表報告，預料13隻股份有可能納入恒指的潛在染藍公司，包括京東（9618）、網易（9999）、百度（9888）、快手（1024）、京東健康（6618）、思摩爾（6969）、京東物流（2618）、嗶哩嗶哩（9626）、攜程（9961）、翰森製藥（3692）、農夫山泉（9633）、萬國數據（9698）及泡泡瑪特（9992）。

阿里巴巴季績差過預期又下調收入指引，其美股昨大跌11.1%。

阿里下調收入指引 美股挫逾一成

阿里季績差過預期又下調收入指引。截至9月底，公司期內收入2006.9億元（人民幣，下同），按年增29%；經調整純利約285.2億元，按年跌39%。阿里原指引今年收入有三成增長，但調整2022財政年度的總收入指引，預計總收入按年增長為 20%至23%。阿里美股（美：BABA）昨大跌11.1%。

京東（9618）卻相反，業績勝預期，截至9月底季績，期內收入2187.1億元，按年增25.5%；經調整純利約50.47億元，按年跌9%。年度活躍用戶數由截至去年9月底止12個月的4.416億，增加25%至截至今年9月底止的5.522億。京東在「反壟斷法」實施後用戶增幅不錯，其美股（美：JD）升6%。

嗶哩嗶哩停牌作可換股優先票據的定價

嗶哩嗶哩（9626）今早公布停牌以作擬發售可換股優先票據的定價。公司昨公布擬發售14億美元（約109.2億港元）的2026年到期可換股優先票據，所得款項淨額用於豐富內容、研發及一般企業用途。股價昨晚其美股（美：BILI）大跌17.2%。

從嗶哩嗶哩、百度（9888）等科企業績可見，廣告收入增長的確受限。現再有內媒指，抖音母企字節跳動的內地廣告收入過去半年停止增長，是字節跳動2013年開啟商業化以來，首次出現這種情況，「今日頭條」處虧損邊緣。

美股高位整固，道指曾跌逾250點，收跌60點，報35870點，納指和標普500指數更倒升，分別升0.45%和0.34%。