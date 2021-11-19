王傳福料明年底中國新能源車滲透率提升至逾35%

比亞迪（1211）董事長兼總裁王傳福在一個全球領袖峰會上表示表示，中國車企在電動車產品上無論從性能、使用成本等方面已超越傳統燃油車，他預測今年新能源車銷售在中國市場有望突破330萬輛，明年底中國新能源車滲透率將超過35%。

王傳福指，電動汽車在中國迎來了前所未有的發展期。新能源車滲透率從年初的5%至6%，已上升至上月的20%左右。隨著新能源車滲透率的提升，產業供應鏈體將被重構。他稱，汽車在製造業中是最大的產業，全產業鏈佔據GDP的10%。未來其產業鏈一定會重構，尤其是電池和半導體供應鏈，將會迎來巨大變革。

巨大投資電池等領域 仍遇供不應求

王傳福續指，在電池方面，電池佔整車成本的30%至40%，由於需求激增，今年電動汽車電池已出現供不應求的情況。至於半導體方面，電動車對半導體的需求較傳統燃油車多出5倍至10倍，目前亦因為「缺芯」，全球大約700萬電動車沒能生產；電動車數量的增加，也是今年「缺芯」的重要原因之一。

王傳福提及到，十多年前，比亞迪就是看到了機會，堅持投入，佈局了電池、電機、電控、工業半導體等領域。比亞迪在電池方面的投入巨大，但今年依舊供不應求，市場需求遠超出了比亞迪的預期。比亞迪DM-i平台車型供不應求，其在手訂單高達20萬輛，目前DM-i平台車型的交付期已經長達4個月。