恒指險守二萬五　專家：再跌機會細　科網內房最新部署｜港股前瞻

受阿里巴巴（9988）業績遜預期拖累，恒指周五裂口急跌，險守二萬五關口，報25049點。專家分析指，恒指下周料於二萬五上落，更指京東（9618）、網易（9999）更勝阿里巴巴（9988），而內房股則宜短炒。



北水上周淨流出23.4億元，整個11月暫時淨流走69.2億元。恒指周三、周四兩日下跌636點，拖累全周下跌278點或1.1%，更一度失守二萬五關。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵指出恒指周五曾最低見24825點，但收市可上企二萬五關，認為大市氣氛未算太差，只是欠缺向上動力，但壞消息又料出盡，「預料恒指下周於二萬五上落，再下破11月10日的24481低位機會並不大，惟一可以憧憬的是中美關稅可得到解決，大市才尋回向上動力。」

阿里巴巴季績差過預期又下調收入指引，周五裂口大跌10.7%，報139.3元，創近一個半月新低，單隻阿里股份拖低恒指209點。（Reuters）

阿里單隻拖累恒指209點 連敬涵：京東網易更值博

恒指周五跌269點，單隻阿里股份拖低恒指209點，意味大部分跌幅來自阿里。阿里巴巴季績差過預期又下調收入指引，周五裂口大跌10.7%，報139.3元，創近一個半月新低。截至9月底，公司期內收入2,006.9億元人民幣，按年增29%；經調整純利約285.2億元人民幣，按年跌39%。

阿里原指引今年收入有三成增長，但調整2022財政年度的總收入指引，預計總收入按年增長為 20%至23%。連敬涵表示，阿里巴巴前景並無甚麼值得憧憬，周五近乎以最低價收市，「博反彈也不博呢隻，因其基本因素經已改變，甚至有機會考驗10月5日132元的低位。」

不過，電商同業京東（9618）表現卻大相逕庭，業績勝預期之餘，股價又衝高，周五大成交升9.1%，報352.4元，創今年3月新高。截至9月底季績，期內收入2187.1億元，按年增25.5%；經調整純利約50.47億元，按年跌9%。年度活躍用戶數由截至去年9月底止12個月的4.416億，增加25%至截至今年9月底止的5.52億。

「京東業績表現好，又是藍籌大熱。只是未知其股價提前在恒指季檢之中反映了多少，現價又未宜買入，但值得關注」。連敬涵又指，不但是京東，就是網易（9999）、騰訊（0700）都較阿里巴巴為好，網易更有分拆概念，股價走勢不錯，守於近5個月高位水平，報179元。網易第3季業績符合預期，而旗下的音樂業務網易雲音樂重啟上丹計劃，並通過港交所上市聆訊，外電消息指，公司計劃集資10億美元。

恒指公司於周五（19日）收市後宣布，將京東﹑網易﹑潤啤（0291）及新奧能源（2688）納入恒生指數，會在下月6日生效。

傳中央要求加大放貸予房企 惟內房暫只宜短炒

市場有消息指，中國人民銀行召開會議，要求所有商業銀行加大開發貸投放，必須在年底前浮出水面，又有消息稱某大型銀行已經全面放開房貸了。港股內房股周五午後集體飆升，融創（1918）、龍光（3380）漲超8%，雅居樂（3383）、富力地產（2777）、中國奧園（3883）、潤地（1109）漲超6%。

連敬涵認為，市場炒作中國放鬆內房政策的消息不斷，上周曾一度炒作中央放寬「三道紅線」，但及後又回吐回來，現又再炒上。「內房股現階段只宜短炒數天，長線投資宜只待政策落實才部署。」