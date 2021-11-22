野村：人行政策立場趨向寬鬆　未來數月降準機會提升

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，近期內地一系列會議和政策報告顯示，中國開始擔心經濟增長，並已開始採取行動調整政策立場，以免經濟增速進一步下滑。

未來數月降準概率或快速升高

《路透》報道，陸挺於最新研究報告中預測，中國將會大幅加大貨幣和財政政策寬鬆力度，以抵禦日益增大的經濟下行壓力，未來數月再度降準概率的可能性升高，惟由於PPI高企、CPI上升、政策傳導機制不暢等因素下，降息的概率依然非常小。

「這並不是徹底的寬鬆，重點在諸多限制和瓶頸上，」陸挺解釋稱，即便貨幣和財政政策益發寬鬆，但在疫情散發、零容忍抗疫政策、缺電風險仍在、冬奧會前應對空氣污染行動、房地產領域快速收縮、出口動能放緩等諸多因素影響下，宏觀政策傳導機制依然不暢。

野村陸挺於最新研究報告中預測，中國將會大幅加大貨幣和財政政策寬鬆力度，以抵禦日益增大的經濟下行壓力，未來數月再度降準概率的可能性升高，（新華社）

恐內地明年首季經濟增速或僅有2.9％

他認為，傳統的貨幣和財政寬鬆舉措可能無法有效提振受房地產調控、疫情常態化防控、人民幣強勢等多重因素打擊的終端需求。他預料中國經濟增速將持續放緩，恐怕增速僅有2.9％，屆時情況變得糟糕的話，才會促使北京取消大部分限制措施。

據了解，中國央行三季度貨幣政策報告中對於中國經濟的描述，刪除了「穩中向好」，並稱「保持經濟平穩運行的難度加大」。