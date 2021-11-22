佳兆業公布理財產品兑付方案︰正積極處置集團資產

11月22日，佳兆業集團﹙1638﹚發布《錦恆財富產品兑付方案》，按錦恆財富產品到期的時間順序，採用分期兑付的方式，陸續兑付本金及利息；針對投資人到期的本金，到期當月兑付10%，此後每3個月兑付10%；針對投資人的利息，本金到期前不付息，隨本金一起，本金到期的當月兑付10%，此後每3個月兑付10%。

佳兆業集團官方微信佳兆業集團控股11月22日發布的消息，佳兆業集團控股公布的錦恆財富產品兑付方案確定如下：

一、按錦恆財富產品到期的時間順序，採用分期兑付的方式，陸續兑付本金及利息；

二、針對投資人到期的本金，到期當月兑付10%，此後每3個月兑付10%；針對投資人的利息，本金到期前不付息，隨本金一起，本金到期的當月兑付10%，此後每3個月兑付10%；

三、對於延期兑付的本金，按照一年期商業貸款基準利率4.35%向投資人支付延期利息。延期利息從錦恆財富產品到期日開始計息，直至完成最後一筆本金兑付後停止計息。延期利息支付為兑付完畢最後一筆本金及到期利息後的第3個月支付50%，第6個月支付完畢；

四、每月20日集中兑付錦恆財富產品的本金、到期利息及延期利息。無論是當月1日到期，還是當月31日到期的本金、到期利息及延期利息，均於當月20日統一兑付；

五、佳兆業正積極處置集團資產，回籠資金用於兑付錦恆財富本金、到期利息及延期利息。投資人對兑付方案的各方意見，佳兆業表示理解並已與部分投資人代表溝通，將視資金籌集情況並按有利於投資人的原則逐步優化兑付方案，包括安排提前兑付。

佳兆業集團控股還在公告中提到，2021年10月、11月已到期產品，已按上述兑付方案於22日完成兑付。佳兆業集團有能力為投資人提供財富產品的後續兑付。目前，資產處置、可抵押資產梳理及抵押過户工作均在快速有序推進。

在此之前，佳兆業理財產品疑似爆雷，11月4日，部分理財產品的投資者聚集在佳兆業的辦公地深圳嘉里中心尋求兑付方案，隨後，交流場地轉移至友誼酒店。現場涉及近千名投資人、理財產品總金額約127億元人民幣。佳兆業行政總裁麥帆在現場回應投資人，暫時無法提供方案。麥帆稱，從10月29日開始，佳兆業遭遇了「階段性的難以為繼」，因此無法給投資者兑付應有的本息。

隨後，就「理財產品逾期」，佳兆業集團回應稱，近日，由錦恆財富發行、佳兆業集團擔保的產品出現兑付逾期。佳兆業集團已第一時間與錦恆財富溝通，共同商討兑付方案。