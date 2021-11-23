小米快手績前低走　阿里巴巴挫近3%　恒指低開262點｜持續更新

隔晚美股三大指數漲跌不一，納指及標指數創紀錄新高後，轉跌低收。道指收升17點，報35619點，終止三連跌。納指收報15854點，跌202點或1.26%；標指收報4682點，倒跌15點或0.32%。



另外多家企業今放榜，當中以快手（1024）、小米（1810）及周大福（1929）較受市場關注。港股連跌4日，累挫762點或3%，昨日收報24951點；今早「黑期」跌約200點在24741點附近，預料恒指續走低。



【09:20】恒生指數低開262點

恒生指數低開262點或1.05%，報24688點；恒生科指跌95點或1.48%，報6315點；恒生國指開報8833點，跌96點或1.08%。大市成交額暫為21.34億元。

阿里巴巴（9988）低開3%，報133元；騰訊（0700）跌2.1%，報484元；美團（3690）挫2.6%，報267元；小米（1810）跌0.5%，報20.8元；京東（9618）瀉近4%，報345元。快手（1024）跌0.6%，報93.05元；嗶哩嗶哩（9626）續挫3.8%，報542.5元。

滙豐（0005）今早低開0.3%，報45.4元；平保（2318）亦低開1.13%，報56.85元。

恒大汽車（0708）漲1.5%，報3.98元；恒騰（0136）平開，報2.9元；中國恒大（3333）則低開1.8%，恒大物業（6666）亦跌1.2%。