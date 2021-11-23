謝瑞麟明年恢復2年開100店計劃　認為零售業開始現曙光

謝瑞麟（0417）公布中期業績，截至2021年9月30日止六個月，營業額上升18.7%至13.98億元，期内扭虧為盈，純利為269萬元，而去年同期虧損4,157.8萬元，每股基本盈利1.1仙，不派息。

主席及行政總裁謝邱安儀表示，疫情有所放緩，婚宴酒席逐漸回復，帶動金飾珠寶生意額，政府消費券亦有輕微帶動香港消費市場。

至於澳門業務亦有受惠於去年9月跟内地回復通關。

難料中國開放自由市場對香港市場衝擊

她表示内地整體經濟回升至疫情前水平，期内除了在蘇州開設新品牌店鋪TSL TOSI外，亦重新以北歐風裝修風格翻新14間門店，以迎合年輕消費者的喜好。她指，期内電商業務按年增長近9成，亦首次與淘寶購物主播薇婭合作，效果非常顯著。

謝邱安儀表示12月會是有限度通關，遊客需要一段時間才會來港消費，惟未知消費模式的改變、中國開放自由市場，對香港的衝擊有多大，指集團會緊密留意情況。

朝著兩年內開100家店舖目標進發

而副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示零售業開始現曙光，但要完全復甦仍有一段距離。她指出如果明年不加息的話，金價將會有支持，預測金價會維持在1,800至1,900美元。她補充政府在8月推出首輪消費券，帶動8月營業額按年升4成，10月則按年升超過2成。

伍綺琴又透露有不少租金較貴高的門店已經到期，當中有5成以上獲得減租，由明年4月1日起，會繼續朝著兩年內開100家店舖的目標進發。