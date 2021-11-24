印度將立法禁止所有私人加密貨幣　開全球先例

印度政府要對國內火爆的加密貨幣市場重拳出擊，可能開全球先例，立法規定持有私人加密貨幣違法。

《華爾街見聞》報道，印度議會當地時間本周二（11月23日）發布公告介紹，印度政府將在始於11月29日的議會會期內向議會提交一項議案，名為「加密貨幣與官方數字貨幣監管2021法案」。

該議案將幫助央行打造官方數字貨幣創造「便利的框架」，並尋求在印度境內禁止所有私人加密貨幣，但允許為推動加密貨幣的底層技術及其應用而豁免某些加密貨幣。

媒體援引知情者消息稱，該議案的內容還未最終確定。不過，印度出台法律嚴格監管加密貨幣領域此前已有端倪。

2018年，印度央行曾禁止所有加密貨幣交易，但去年3月，最高法院又推翻了這一禁令。近幾個月，印度國內已有對虛擬貨幣實行更嚴苛交易監管的呼聲，理由是這類資產不受監管，可能刺激國內家庭將儲蓄投入其中。

今年3月就有媒體援引印度政府高官的消息稱，印度將推行一項新法律，禁止加密貨幣，對所有在國內交易、甚至持有加密貨幣的人處以罰款。無論是持有、發行、挖礦、交易還是轉移加密貨幣資產，都是違法行為。法案將給持幣者最長六個月時間清倉，逾期不處理者會受罰。

該媒體當時稱上述法律為全球針對加密貨幣最嚴苛的政策之一。一旦相關議案成為立法，印度將成為全球第一個規定持有加密貨幣即違法的大經濟體。

另有媒體指出，印度的議員過去多個季度一直在討論加密貨幣交易的風險，以及開展有關政府支持的數字貨幣試點。越來越多印度國民近幾個季度開始交易加密貨幣，其中很多人此前從未投資股票和其他資產，這引起國內對炒幣者可能虧本的擔憂。

一周多以前公布的一份備忘錄顯示，11月13日，印度總理穆迪和多名行業相關人士舉行會議，會上達成的共識是，國內加密貨幣交易所的廣告承諾客户獲利不菲，卻並未公開加密貨幣交易波動極大的特性，這些不負責任的廣告誤導青少年，必須封殺。

印度央行反對私人虛擬貨幣。央行行長Shaktikanta Das此前表示，印度需要在加密貨幣問題上進行更深入的探討。他說：「當央行說，從宏觀經濟和金融穩定的角度看，我們有深切的擔憂，那就涉及到一些深遠得多的問題。我還沒有看到公開場合對這些問題有鄭重其事且見識廣博的討論。」