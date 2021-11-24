阿里健康中期盈轉虧　收入增近31%至93.6億元人民幣

阿里健康（0241）公布截至今年9月底止中期業績，期內虧損2.32億元（人民幣‧下同），轉盈為虧；收入為93.57億元，按年增加30.7%，可是受到毛利率按年下跌6個百分點至20%影響，毛利僅增帖0.6%至18.7億元。不派息。

期內來自醫藥自營業務收入為81.18億元，按年增34.5%，醫藥電商平台業務收入為10.1億元，增幅為9.2%，醫療健康及數字化服務業務收入為2.28億元，增幅為13.9%。

公司指出期內轉虧與對一系列創新業務增加資源，持續對藥品倉儲物流等藥品供應鏈能力﹑及醫藥自營業務精細化運營﹑用戶覆診開方體驗﹑處方藥物合規安全等方面技術研發投入，加大在天貓醫藥平台及阿里健康大藥房品牌心智建設投入，因提升在線B2C藥品銷售市佔率﹑加速處方藥業務佈局增加相應市場投放帶來自營業務利潤率下降等因素有關。

阿里健康指出將繼續堅定用互聯網服務醫療健康的初心，始終以用戶需求為核心，以科技創新和客戶價值為驅動力，持續提升醫療服務能力，積極推動行業的深入發展，同時緊密協同阿里生態夥伴，共同打造中國「互聯網+醫療健康」行業的領頭軍。阿里健康從踏入「互聯網+醫療」領域的第一刻開始，便從未停下探索與實踐的腳步。

加大對基層醫療服務領域投入

公司又指出醫藥電商平台業務將以合法合規為準繩，以用戶價值為出發點和目標，不斷深耕和擴展新品類，為用戶提供豐富且多元化的消費選擇；自營業務也將始終致力成為全場景、全品類、全渠道的藥事服務平台，圍繞「院外場景」，不斷建立在用戶規模、生態環境、物流體系、藥師服務等各個維度上的競爭優勢。

公司表示會繼續加大在基層醫療服務領域的投入，為廣大用戶提供全場景、一站式的健康問題解決方案，在升級醫療健康服務平台的基礎上，打造更多的創新業務模式。