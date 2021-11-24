佳兆業﹕4億美元票據下月7日到期　擬發行交換要約　明日復牌

自本月5日起停牌及陷入財務困難的佳兆業集團（1638），披露了其最新財務狀況。除指出公司已有近15億元（人民幣‧下同）理財產品已於10月及11月到期，及為其中11億元本金額的理財產品，實施償還措施外，亦指出在下月7日將有4億美票據到期。

為增加流動性，該公司正考慮加快出售房地產項目及優質資產等措施。公司將於明日（25日）復牌。



公司又指出，為其代表公司若干成員公司及聯營公司，發行本金額合共為14.93億元的理財產品，已於10月及11月到期。其中本金額10.968億元的理財產品，已實施償還措施。有關措施包括由相關本金額到期當月第20日，開始兌付10%本金及利息，自到期日起每3個月再兌付10%本金及利息。至於未償還本金額，公司指出按照4.35%利率向持有人支付延期利息。

就餘下的3.96億元本金額，公司指出相關產品發行人正與相關持有人協商償還措施。

共8837.5萬美元債息已到期

公司表示，其公開發售項目的美元計值票據利息，具有30天支付利息寬限期。據其美元計值公開票據，於今年11月到期的5,850.1萬美元及2,987.5萬美元債息，支付寬限期分別為12月11日及12月12日。除上述披露資料外，未償還的美元計值公開票據項目下，並無其他已到期利息付款。目前公司未償還美元計值公開票據均未到期；並指出在考慮對其本金額4億美元的未償還美元計值票據，採取包括發行交換要約等措施，該筆票據將於下月7日到期。

公司又指出，若干成員公司未履行融資協議項下償還責任，包括銀行貸款及若干其他借款，現正評估公司償還責任，以制定兼顧其所有持有者利益的總體方案，解決面臨的流動性問題。