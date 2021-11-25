港股再試下方支持　騰訊被指導　佳兆業今復牌｜港股早評

港股昨日收報24685點，考驗11月10日24481點支持，今日要重點關注騰訊（0700）被「行政指導」、阿里（9988）破底及佳兆業復牌。

騰訊因9款應用程式、共4批次遭公開通報違規，故工信部對騰訊採取過渡性的行政指導措施，要求對於即將發布的新應用程式，以及現有應用程式的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，合格後才正常上架，是「過渡性的行政指導措施」。有指由昨日起至今年底，騰訊系產品在未獲審批前，一律暫停更新。北水連沽10日騰訊，累計走資達108億元。

阿里巴巴股價昨再跌破底，最低見130.7元，最後收報131.8元，跌0.9%，創上市新低。另外，阿里旗下的阿里健康 （0241） 中期由盈轉虧，截至9月底止六個月，收入為93.6億元人民幣，按年增長30.7%，毛利率大跌至20%，按年下跌6個百分點，虧損為2.3億元，去年同期賺279億元。

騰訊因9款應用程式、共4批次遭公開通報違規，故工信部對騰訊採取過渡性的行政指導措施。

佳兆業（1638） 發通告，表示已就到期的理財產品實施償還措施，並申請在今日早上復牌，此前公司自11月5日起停牌，停牌25日。佳兆業表示，其本金金額14.93億元人民幣的理財產品已於10月及11月到期，集團已就本金額約10.97億元人民幣的理財產品實施償還措施。償還措施包括由本金金額到期當月第20日開始兌付10%本金及利息，自到期日起每3個月再兌付10%本金金額及利息。至於未償還本金，將按照4.35厘的利率向持有人支付延期利息。佳兆業又表示，為增加集團流動性，正考慮加快出售房地產項目及優質資產。今日可關注公司復牌表現。

美股高位整固 通脹若維持上升或提早加息

美股高位整固，道指低開高走，最後僅跌9點，報35804點，納指升0.4%，報15845點，標普500指數報0.2%，報4701點。美國10月核心PCE物價指數，按年升4.1%，符預期，創近30年以來最快增速，不過11月份密歇根大學消費信心指數終值降至67.4，高於初值的66.9，卻創最近10年新低。

美國聯儲局會議紀要顯示，雖然當局仍是認為當前的高通脹可能是暫時的，不過，高通脹可能持續得比之前預期的要長，對於明年高通脹會回落的預期變得更不確定，而啟動縮減買債並非加息直接信號，但暗示，如果高通脹威脅到聯儲實現自身的就業和通脹雙重目標，將加快撤除寬鬆的腳步，可能比目前預計的速度更快加息。