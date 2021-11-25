佳兆業現有票據提交換要約　須獲95%投資者同意　未付利息資本化

佳兆業集團﹙1638﹚就下月到期美元票據發出交換要約，讓現有票據的合資格持有人提供機會以現有票據交換新票據。

下月到期的現有票據，未償還本金額為4億美元，年利率6.5%計息，須於今年12月7日支付，公司正就當中至少3.8億美元或95%最低接納金額開始要約交換。

新票據延至2023年到期

根據條款，現有票據持有人如接納交換要約，已交付的有效交回現有票據每1,000美元本金額，獲25.00美 元現金代價，並先放棄「舊債」，即由結算日起放棄現有票據的任何及所有權利，並將免除及解除該等持有人因現有票據或與其有關而產生的對公司的任何及所有現有或未來申索，包括其任何及所有應計及未付利息。同時，任何作出交回的合資格持有人必須交回其持有的全部現有票據以作交換。

然後，現有票據持有人將可換取新票據，現有票據每1,000美元本金額，可換取本金總額1,000美元的2023年到期美元計價優先票據。新票據於2023年6月6日到期，按年利率6.5%計息。

最終接納率低於95% 方案自動失效

值得一提，舊有票據的利息將「資本化」，即現有票據的應計及未付利息將以新票據的形式作為資本化利息，而非現金支付。現有票據的每1美元應計利息將被交換為本金額1美元的新票據。

公司明言，倘最終接納率低於95%，交換要約及同意徵求將自動失效，屆滿期限為倫敦時間下月2日下午3時正。

最壞情況或債務重組

佳兆業解釋，公司評級下調及隨後的撤回加劇了獲得融資的難度，加上目前的短期流動性問題，導致發生若干貸款協議項下的若干觸發事件，並估計現有的內部資源可能不足以於到期時償還現有票據，故進行交換要約及同意徵求，作為公司改善整體財務狀況、延長債務的到期日、強化資產負債表及改善現金流管理的整體戰略的一部分。

公司又稱，倘交換要約及同意徵求未能成功實行，公司可能無法償付下月到期的現有票據，且可能考慮進行替代的債務重組。