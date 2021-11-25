港股屬技術性反彈　資金仍處輪炒格局　投資者以短炒為上｜許繹彬

本月的港股走勢確實比全球市場為弱，大市去向令一眾投資者摸不著頭腦，更甚感到悲觀。儘管臨近年尾可能會有粉飾工作，但由於港股成交一直未能配合，可見暫根本未見有新資金流入吸納港股，就算昨日（24日）港股結束五連跌稍作反彈，但成交仍不足1,500億元，因此暫只視為技術性反彈，資金仍在輪炒的格局。

科技股月內後幅全蒸發

其實恒指由本月首日開盤與昨日收市相比，僅下跌了583點，只是本月港股似乎是板塊式下跌。以科技板塊為例，雖在月初其氣勢一時無兩，但可能由於市場資金有限，升勢未能持續。就如股皇騰訊（0700），本月曾升穿500元大關，但昨日已經重回月初的約470元水平；而阿里巴巴（9988）及小米（1810）因業績不似市場預期，而作出大幅調整，兩隻股份均創岀52周新低。

筆者認為，今年科技股的氣氛及營商環境可說是大不如前。因國內先後均作出不同程度的監管，導致其經營方式及營商自由度有點「綁手綁腳」，拖累其收入及盈利急跌；再者，去年在港上市的科技股股價水漲船高，估計是因受惠納指瘋狂式炒上，而令其股值亦出現偏高；故今年只要市場上有任何風吹草動，此板塊的跌幅會比其他股份為多。

港憧景通關 可吼濠睹股

展望未來，投資者要留意臨近期指結算，可能出現夾淡倉的格局，但若果大市資金流入仍未配合，暫亦只能跟隨市場資金流向，細心留意異動板塊，以短炒為上。另外，通關消息甚囂塵上，雖然具體措施仍有待公佈，但相信即使通關初期亦只是小規模；反觀鄰岸的澳門，較早前已宣佈和珠海通關措施重新放寛，相信通關後若疫情沒有惡化，在聖誕假將至時，有望會帶旺人流，因此投資者不妨留意直接受惠股銀河娛樂（0027）。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。