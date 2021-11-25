澳門金管局籌建中央證券託管（CSD）系統　有望12月上線

作為債券市場的必要核心基建，澳門金融管理局籌建「中央證券託管系統」（Central Securities Depository，CSD），並即將上線。

金管局金融基建及資訊廳總監劉奇峰表示，金管局自去年起已着手開展CSD建置工作，在獲得國家的支持下，與中央國債登記結算有限責任公司（中債登）組成項目工作組，共同構建系統。在中債登專業團隊的協助下，已基本完成CSD設計開發及測試，整個項目進展順利，系統有望於下月上線。金管局早前亦邀請中債登派出技術團隊來澳提供技術意見，以及舉辦面向本地金融業界的交流會。

中債登副總經理徐良堆表示，發展債券市場是特區政府優化經濟結構的重要一環，建立配套的金融基礎設施是當中的核心，中債登全力支持澳門中央證券託管系統的建設，作為澳門債券市場的建設者及見證者，深感榮幸。

CSD提供證券帳戶開立，以及證券集中存託保管服務，保留證券持有人的法定所有權明確記錄，在確保證券發行完整性方面發揮重要作用，是加強澳門金融市場與境外接軌的關鍵金融基建。

金管局行政管理委員會委員劉杏娟預計，CSD初期將提供債券集中登記及託管，以及相關的清結算和付息兌付等服務；參照國際上成熟市場的中央證券託管模式，後續可提供更多樣化的業務。金管局行政管理委員會主席陳守信期望，CSD可推動債券市場以及後續資本市場業務的發展，豐富澳門現代金融業的內涵，促進澳門經濟適度多元。