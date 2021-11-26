美團Q3經調整虧損55億人幣略遜預期　收入增長近38%

美團（3690）公布第三季業績，截至今年9月底止三個月，按非國際財務報告準則，經調整虧損錄得55.26億元（人民幣．下同），去年同期為溢利20.54億元；經調整EBITDA虧損40.61億元，去年同期盈利26.75億元。

期內，美團收入增長37.9%，至488.29億元。其中，餐飲外賣收入增28%至264.84億元；到店、酒店及旅遊增長33.1%，至86.21億元；新業務及其他收入增長66.7%，至137.23億元。

成本方面，期內銷售成本按年增54.8%；銷售及營銷開支增加95.2%；研發開支增58.8%；一般及行政開支增68.7%。

另外，由於根據中國反壟斷法處以的罰款，第三季其他虧損淨額為21億元，而2020年同期則為收益4.72億元。

公司指，美團在能夠為公司帶來長期價值的領域繼續投資，導致新業務及其他分部的經營虧損隨之擴大，導致第三季經調整虧損。而報告期後事項包括，今年10月8日國家市場監管總局對公司發出反壟斷調查行政處罰決定書，公司被責令停止違法行為，並被國家市場監管總局處以34億元罰款，相當於公司去年度中華人民共和國境內銷售收入的3%。

截至2021年9月30日，現金及現金等價物及短期理財投資的結餘分別為509億元及700億元，而截至2021年6月30日的相關結餘則分別為714億元及511億元。