高盛等看好明年A股市場　中國基金經理稱新能源板塊正起飛

港股近月被視為「已死」，其他股票市場呢？上周五（26日）在新冠肺炎變種病毒Omicron陰霾下，環球股市急挫。以美國上周五半日市表現來看，道指曾暴瀉逾千點，跌穿35000點，表現為今年內最差；標指和納指均下跌逾2%。

歐美市場如德國DAX指數、法國CAC 40指數急挫逾4%；而亞太地區日經指數亦一度瀉近900點，收市仍跌747點或2.53%，報28751點。反觀內地股市跌幅相對較少，滬深兩指分別下跌0.56%及0.34%，創業板指則微跌0.16%。

近日多家大行如高盛、摩根士丹利等紛紛發表報告，發表對2022年A股的看法。雖然他們在具體配置的觀點不一，但不謀而合均認為A股在2022年存在結構性機會。

高盛將整體高比例配置A股及港股，主要看好「共同富裕」主題下的投資機會。（路透社）

高盛：明年看好A股及港股市場 維持高配置

高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，明年高盛將整體高比例配置A股及港股，主要看好「共同富裕」主題下的投資機會。2022年全球股票市場吸引力仍較高，建議高比例配置股票資產。「除此以外，還看好大宗商品，對於債券和企業債較為謹慎，整體較為看好風險資產表現。」

劉勁津亦提及，「高盛維持對A股市場高比例配置的建議，預計2022年A股估值會有明顯回升。」他續解釋，2022年A股市場消息面不乏利好，同時，北向資金淨流入持續增加、居民資產配置逐漸向股市轉移等預期下，市場流動性充裕亦將對A股產生較強推動力。

高盛對明年港股及A股的股票投資策略，是隨著估值進入上調週期，比較看好的五大行業分別是汽車、消費品、傳媒、電商、半導體。

近期中國內地在監管層面頻頻發聲，強調希望中國家庭的財產分配構成可以從過於依賴實體資產，轉移至對金融資產的配置。（資料圖片）

大摩：中國政策有利長期資金流入A股

摩根士丹利同樣建議2022年維持高比例配置A股市場，基於A股市場的上市公司及行業與目前國家制定的可持續性發展概念、新監管框架下的長期發展戰略相近。

摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示，近期中國內地在監管層面頻頻發聲，強調希望中國家庭的財產分配構成可以從過於依賴實體資產，轉移至對金融資產的配置，對個人養老金作為養老體系第三支柱的加速構建有所幫助，這些均有利於長期資金流入A股。

此外，MSCI中國A50指數和相關衍生產品的推出，豐富了離岸市場的A股風險管理工具，亦有利外資進一步增加對A股的配置。

提及到具體投資板塊上，摩根士丹利認為A股將受益於與綠色經濟、網路安全、技術國產化、高端製造等相關的題材板塊，建議關注主題性、結構性機會如資訊技術板塊，與資訊安全、網路安全、半導體國產化等相關的題材和概念。

近日多家華爾街大行如高盛、摩根士丹利等紛紛發表報告，表示2022年對A股的看法。（路透社）

基金經理：A股新能源板塊仍處起步階段

除了華爾街大行建議高配置中國股票之外，內地基金經理更重點對新能源板塊加以堅定的持有及加倉的想法。前海開源基金經理崔宸龍在接受《彭博》採訪時指出，雖然A股新能源板塊已連續兩年大幅上漲，但其認為仍處於起步階段，行業發展比較初期的時候需要堅持而不是做短線交易。

報道引述崔宸龍解釋道，「新能源和第一次工業革命的煤炭、第二次工業革命的石油沒有本質區別，行業投資機會不是一兩年維度，而是五年、十年，甚至二三十年的維度。」他認為，從行業基本面看，新能源明年仍會繼續向上，惟資本市場短期表現或會受到基本面以外的因素影響。他直言指，對於中長期競爭力沒問題的公司還會逆市加倉。

根據彭博數據，崔宸龍管理的前海開源新經濟基金迄今為止收益約113%，可謂勝過很多的同類基金；此外，其管理的前海開源公用事業基金迄今為止收益也漲逾一倍，兩隻基金在今年中國股票和混合配置基金表現位列前兩位。

電池龍頭寧德時代（深：300750）上周一（22日）創歷史高位。（資料圖片）

看好光伏及鋰電

彭博報道，在A股市場上，創業板剔除次新股後以過去兩年股價表現來看，排前三位均是新能源股票。其中電池龍頭寧德時代（深：300750）以超過6倍的升幅位居第二，其市值一度超越工商銀行（滬：601398）成為中國在岸市場市值第二大股票，三季度底亦超越貴州茅台（滬： 600519），成為公募基金頭號重倉股。

若細拆新能源板塊，崔宸龍在訪問表示，較看好光伏以及鋰電，也是他重點佈局的方向。至於明年市場投資部署，除了新能源外，他亦看好部分高端裝備、半導體、創新藥、合成生物學、新材料等結構性的機會。