洗米華案｜周焯華被捕　賭股市值蒸發360億　貴賓廳收入料受挫

人稱「洗米華」的澳門賭場大亨周焯華被捕，消息震散濠賭股。截至今日﹙29日﹚中午，整個板塊「全紅」，六大賭股市值合共蒸發約359億元。一人被捕，整個版塊遭殃，皆因周焯華對澳門賭股貢獻甚大，



摩通發報告預期，周焯華被捕會對澳門博彩中介及貴賓廳行業構成重大不利影響，預期博彩中介的貴賓廳收入於未來數周料縮減30%至50%，又不排除市場把事件解讀成對整個博彩行業有更廣泛打壓的訊號。也有分析師指，濠賭板塊自今年3月以來一直處於弱勢，在打擊走資及新冠肺炎變種病毒株Omicron可能蔓延的陰霾下，投資者持有濠賭股，需要做好風險管理。



澳門博彩貴賓廳龍頭中介人周焯華（外號「洗米華」）因涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，上周五（26日）遭溫州市人民檢察院於批准逮捕；周日（28日），他被澳門司警拘捕，今早（29日）傳媒再引述消息指，澳門司警對周姓男子採取羈押強制措施，送往路環監獄。

澳門司警是於昨午（28日）召開特別新聞發布，證實拘捕一名報稱商人的47歲姓周男子，同時拘捕另外10人，經初步盤問後，被捕人士承認海外架設網上平台進行有關犯罪活動，但對其他調查拒絕合作。

今早有消息指周焯華已被澳門司警帶來，以協助調查。（市民提供圖片）

六大賭股 半日市值蒸發約359億元

受「洗米華案」影響，周焯華旗下太陽城集團﹙1383﹚及凱升﹙0102﹚雙雙停牌。而周日出公告指澳門司警拘捕股東周焯華屬個人事務的太陽娛樂（8082）亦一度插近62%，低見0.059元，市值曾蒸發約2.01億元。至於周焯華早前已悉售持股的太陽國際（8029），今早亦要低開7%後，一度插逾17%，低見0.71元，市值曾蒸發約3.43億元。

不過，講到「重傷」股份，濠賭股非濠賭股莫屬，整個板塊「全紅」，半日市值蒸發約359億元。其中跌幅最勁為美高梅中國（2282），半日挫逾近一成，午報5.24元；澳博（0880）挫9%，午報5.44元；永利澳門（1128）亦挫8.7%，午報7.12元；新濠國際發展（0200）跌8.1%，午報10.04元；銀河娛樂（0027）跌7.8%，午報42.55元；金沙中國（1928）跌幅暫時為最少，半日仍跌6.3%，午報18.48元。

六大賭股半日市值蒸發合共約359億元（01製圖）

摩通料貴賓廳收入受挫 不建議增持濠賭股

濠賭股如此反應，不無原因。摩通周日（28日）就「洗米華案」發表最新研究指引，認為周焯華是澳門中介業的「靈魂人物」，太陽城業務佔中介市場40%至45%，亦佔澳門2019年整體博彩收益約15%，預期周焯華被捕會對澳門博彩中介及貴賓廳行業構成重大不利影響。

該行預期，澳門貴賓廳收入會即時受到衝擊，未來數周澳門來VIP賭廳的收入大幅縮減三成至四成。不過，該行補充指，VIP賭廳的收入其實在2019年（即疫情前）已佔濠賭股的EBITDA（息稅折舊攤銷前溢利）已經少於15%水平，因此相信貴賓廳業務萎縮對濠賭股的財務影響有限；預期在2023年VIP賭廳收入只能帶動整個行業的盈利貢獻多約2%。

摩通提醒投資者，今次搜捕對象雖只牽涉中介人，但不排除市場把事件解讀成對整個博彩行業有更廣泛打壓的訊號，打壓市場情緒，故此不建議投資者增持相關股份。（路透社）

摩通表示，自2020年來貴賓廳業務出現嚴格審查後，已預期行業受結構性衝擊，估計VIP賭廳業務於2023年只能推動賭牌營運商EBITDA約1%至4%，或帶動整個行業利潤約2%，因此「洗米華案」不會令該行調整澳門賭業預期。

不過，該行亦提醒投資者，今次搜捕對象雖只牽涉中介人，但不排除市場把事件解讀成對整個博彩行業有更廣泛打壓的訊號，打壓市場情緒，故此不建議投資者增持相關股份。\

善恆證券策略師鄭昆侖認為「洗米華案」對濠賭股下挫，很可能是一個催化劑。（羅君豪攝）

鄭昆侖：認清內地監管方向 籲投資者要加倍留神

就此《香港01》訪問善恆證券策略師鄭昆侖，他認為「洗米華案」對濠賭股的影響，很可能是一個催化劑；他直言指，濠賭板塊自今年3月以來一直處於弱勢，主要與內地加強監管、收緊北面資金加快流向南面有關。他形容事件就如「富途事件」一樣，早前中央指出富途以及老虎證券等網上券商涉及在內地經營無牌金融服務，官媒亦質疑富途等跨境券商存走資漏洞，事件反映內地監管其一明確大方向就是要收緊資金政策。

鄭昆侖又指，澳門的賭業收入來源主要是來自VIP賭廳和中場業務，中場收入於疫情前其實已較穩定，惟VIP賭廳業務則有所放緩，甚至有倒退的跡象。因此，相信這次濠賭板塊再度借勢大跌。

他續點出，若投資者持有濠賭板塊的股票，需要小心留意及做好風險管理；考慮到即使澳門已較其他地區更早通關，但濠賭業務並未因此而有顯著改善，而且市場再度憂慮新變種病毒（新冠變異毒株「Omicron」）的出現，所以投資者需要加倍留神。