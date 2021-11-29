恒生推網上付款服務　用App已可付款　明日起與Price網購連結

恒生銀行（0011）推出「Pay with Hang Seng恒生網上付款」服務，直接連結指定合作網上商戶和恒生個人流動理財服務應用程式（恒生Mobile App），融合手機支付和即時扣賬功能。恒生Mobile App 用戶毋須額外登記或增值，即可在原有的應用程式內隨時隨地、簡單輕鬆地使用「Pay with Hang Seng 恒生網上付款」服務作網上消費。

「Pay with Hang Seng恒生網上付款」服務，客戶在網購付款時選按 「恒生Mobile App」即可無縫使用該功能，相關交易項目的價錢和商戶名稱已自動顯示在應用程式上，無需人手輸入。客戶可使用 生物認證登入以確保交易安全，繼而可選擇港幣往來或儲蓄戶口作即時扣賬支付，全程僅需簡單按三個鍵即可既輕鬆又安全地完成交易。由明日起（30日），「Pay with Hang Seng恒生網上付款」服務將率先在Price.com.hk（Price網購）連結應用。

恒生數碼銀行主管鄭維章表示，該行一直秉持「以客為本」的理念，致力提升客戶的數碼銀行體驗。電子支付已經成為網購付款的大趨勢。恒生藉著今次推出全新的網上付款服務，進一步將數碼銀行支付體驗融入客戶的生活圏。稍後，我們更會將這項網上付款服務拓展至更廣泛和豐富的網上消費類別，為追求優質生活品味的客戶提供無縫的支付體驗。