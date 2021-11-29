HKTVmall母企｜香港科技探索盈警　料首三季盈利按年跌近八成

網購平台HKTVmall母公司香港科技探索（1137）發盈警，截至9月底止9個月，未經審核的盈利及除息稅、攤銷及折舊前盈利（EBITDA）分別比去年同期的1.863億及2.811億元，按年跌約78.5%及57%，預計全年盈利亦會顯著下跌。

期內，HKTVmall訂單總商品交易額按年增加9.1%至約47.8億元；獨立客戶數量按年增加約17.4%至112.2萬名。

公司表示，盈利及EBITDA下跌主要原因是今年沒有政府補貼，去年同期獲政府發放補貼約4,900萬元。同時亦因為政府發放消費券，引致香港的零售業競爭加劇，為保持HKTVmall的競爭力並及早吸納消費動力，公司於7月推出「350港元購買500港元電子禮券計劃」，藉此售出面值約2.88億元之電子禮券，於7月至10月期間使用。該計劃於第三季度已產生及入賬約7,170萬元的推廣及宣傳費用。有關該計劃之淨費用約8,440萬元已於7月至10月期間全面入賬至損益表。

不過，公司指，由於消費券計劃，HKTVmall購物之獨立客戶數量，由第二季度約73萬名增至第三季度約82.9萬名，淨增長為約9.9萬名獨立客戶。訂單總商品交易額則由第二季度之約14.9億元增加至第三季度之約17.4億元，大增約16.8%。 根據10月及到目前為止的11月訂單總商品交易額表現，預計第四季訂單總商品交易額表現將較第三季為佳。