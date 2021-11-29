證監會：森松國際股權高度集中　小股東僅持股6.57%

森松國際（2155）遭到證監會點名，指其公司股權出現高度集中。

根據10月1日證監會對森松國際之股權分佈進行查訊，結果顯示有17名股東持有合共2.1932億股該公司股份，佔該公司已發行股本之21.14%，連同一名主要股東持有的7.5億股（佔已發行股份72.29%），相當於已發行股份總額的93.43%。因此，僅有6.57%的股份由其他股東持有。

今日收市價較招股價高出逾4倍

證監會指出，該公司於2021年6月28日透過配售和公開發售方式於港交所主板上市，配售和公開發售股份總數為2.5億股 ( 佔經擴大已發行股本之25% ) ，而首次發售價為每股2.48元。於上市時該公司前25名股東所持有的股份總數佔已發行股份之93.22%。於2021年7月15日，該公司宣布有關公開發售之超額配股權已被悉數行使，涉及合共3,750萬股股份。

證監會又指，於上市當天（即6月28日） ，該公司股份收市價為8.9元，較首次發售價高出258.87%，隨後繼續上揚，至今年7月7日錄得14.7元的高位，較首次發售價高出近5倍（492.74%）。到本月11日股價已回落至12.2元。

截至2021年11月26日，該公司股價為13.18元，較上市價2.48元高出431.45%。

證監會提醒，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。