廣汽對廣汽埃安注資74億元人民幣　後者尋求適時上市

廣汽集團（2238）向旗下從事純電新能源汽車事業的廣汽埃安增資，公司將向廣汽埃安注入74.07億元（人民幣‧下同）現金，同時廣汽乘用車以總值35.57億元生產設備等實物，向廣汽埃安增持。

廣汽埃安亦計劃以49.75億元現金，及承擔負債的方式，向廣汽購入廣汽研究院﹑廣汽乘用車等主體的純電新能源領域相關無形資產﹑固定資產等。廣汽埃安將會以部份資本公積，轉增註冊資本。

廣汽指出透過資產重組後，廣汽埃安註冊資本將增至60億元，研發能力﹑業務及資產結構更為完整﹑高效及科學，有利形成面向市場獨立經營能力，增強盈利能力及綜合競爭力。

廣汽指出由於交易各方均為全資子公司及分公司，交易前後對廣汽埃安持股比例仍是100%，所以交易不會對公司年度經營成果無重大影響。今次交易旨在推進廣汽埃安獨立運作，不會對公司其他業務板塊的持續經營造成實質性影響。

交易推進廣汽埃安獨立運作

今次交易為廣汽埃安成為旗下純電新能源汽車平台奠定重要基礎，由此也將對公司整體資源的整合、拓展、效率提升及發展速度帶來積極的影響，為公司主營業務發展提供更有力支撐，進一步提升公司的競爭力和盈利能力。

後續，廣汽埃安將進一步推進員工持股及引入戰略投資者工作，未來廣汽埃安將充分利用資本市場，積極尋求於適當時機上市，搭建獨立資本市場平台和市場化激勵機制，促進公司、廣汽埃安的可持續發展。